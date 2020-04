Rusia sospecha que caída en precios del petróleo es por un cártel

MOSCÚ, RUSIA.- El primer ministro ruso y expresidente Dimitri Medvedev afirmó este martes que sospecha que la histórica caída de los precios del petróleo se debe a un acuerdo de tipo cártel.



"Lo que vemos con respecto a los contratos de futuros petroleros recuerda mucho a un acuerdo de tipo cártel", escribió Medvedev en su página de Facebook.



"Considerando nuestra experiencia en el campo del gas, sugerimos vender petróleo sobre la base del take or pay. Estamos dispuestos a debatir esta opción con nuestros socios", añadió.



Una cláusula "take or pay" (tomar o pagar) designa, en un contrato petrolero, un acuerdo en virtud del cual un comprador se compromete a adquirir una cantidad mínima de petróleo independientemente de sus necesidades para el período en cuestión. A cambio, el vendedor suministra este volumen mínimo en la fecha acordada. De este modo se comparten los riesgos, como los cambios de los precios y la variabilidad de las necesidades energéticas.



El valor del barril de petróleo WTI cotizado en Nueva York para su entrega en mayo cayó el lunes por debajo de cero al final de una sesión infernal, mientras los inversores intentan desesperadamente deshacerse de sus barriles en un mercado saturado.

La parálisis económica provocada por la pandemia del coronavirus ha desencadenado una fuerte caída de la demanda.