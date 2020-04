Guatemala: Periodistas denuncian acoso y censura de gobierno

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.-Más de 100 periodistas, comunicadores y organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron el lunes al gobierno guatemalteco y al presidente Alejandro Giammattei por acoso, intimidaciones y censura desde que comenzó su mandato, actos que se habrían agudizado durante la pandemia del coronavirus.



Una de las quejas de la prensa refiere al mensaje a la nación que dio Giammattei el sábado por la noche, descalificando a periodistas y acusándolos de estar solicitando información privada de pacientes que los ponía en riesgo, algo que los periodistas aseguran es falso.



Semanas atrás, también en cadena nacional, Giammattei dijo que periodistas irrumpieron en el Hospital Nacional de Villa Nueva, donde se atiende a pacientes contagiados del coronavirus, pero no presentó pruebas. Posteriormente su gobierno se retractó.



La denuncia de los periodistas describe actos contra medios de comunicación, como cuando Giammattei dijo en cadena nacional que podría usar la Ley de Orden Público, pues la misma manda que “los órganos de publicidad están obligados a editar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación, así como comentarios tendenciosos a las circunstancias actuales, el director (del medio de comunicación) será amonestado por la autoridad respectiva y en caso de reincidencia, podrá imponerse censura al órgano del que se trate”.

Javier Estrada, director editorial del diario digital Nómada, consideró que el gobierno tiene que implementar una política de acceso a la información pública enfocada “en facilitar a periodistas y medios toda la información del coronavirus que no vulnera la seguridad y privacidad de las personas afectadas”, con el fin de que la población tenga información oportuna y correcta.



La denuncia también recae sobre Carlos Sandoval, vocero presidencial, que administra varios grupos de información gubernamentales en WhatsApp, el cual se ha convertido en casi el único canal de comunicación con periodistas luego de que el gobierno prohibiera las conferencias de prensa y centralizara toda la información.



Sandoval dice que no conoce la denuncia, pero que hay libertad de pensamiento y que respeta las denuncias hechas por periodistas, aunque no las comparta.



“Lo dejó en manos de la población que juzguen qué pasó y estamos anuentes a buscar mejorar la atención a la prensa; esta es una situación atípica que ningún gobierno habría enfrentado”, afirmó.



Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que existe una preocupación por la situación que están atravesando los periodistas en Guatemala.

“La Comisión ha sacado una resolución con directivas muy claras del rol del periodismo en este contexto de pandemia y los Estados deben facilitar su trabajo, que concurran las preguntas sin temor a ser perseguidos, además la obligación de transparencia reforzada en este contexto”, señaló Lanza.



El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, dijo que hizo una recomendación publica al presidente y al Ministro de Salud, Hugo Monroy, sobre la obligación de facilitar información para que la población esté informada.



“Que reestablezca los canales de comunicación efectivos y recíprocos que permitan a los periodistas y medios de comunicación la información oportuna; garantizar el libre acceso a la información es particularmente importante”, dijo Rodas.