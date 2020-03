Argentina confirma su primer caso de coronavirus

El paciente permanece internado en aislamiento en una clínica privada de Buenos Aires, 'felizmente con un cuadro no complicado'. Foto: AFP

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Argentina confirmó su primer caso del nuevo coronavirus en un paciente que regresó de una estadía en Italia y que se encuentra aislado luego de presentarse en un centro de salud, informó este martes el ministro de Salud, Ginés González García, en una rueda de prensa.



"Identificamos un primer caso. Es un paciente que vino de Italia", afirmó el ministro, que indicó que se trata de un hombre de 43 años que viajó también por otros lugares de Europa y llegó a Argentina el 1 de marzo.



El paciente permanece internado en aislamiento en una clínica privada de Buenos Aires, "felizmente con un cuadro no complicado", añadió.



"Lo que pasó no se va a generalizar, vamos a tratar de que no se generalice", enfatizó el ministro al asegurar que el sistema de salud argentino está preparado para enfrentar la situación.

"Hay países que han logrado detener la diseminación y hay otros países que no lo logran. Yo tengo toda la esperanza y la fe de que esta sea una situación contenida", añadió.



Al confirmarse la enfermedad, las autoridades sanitarias activaron un protocolo para la ciudad de Buenos Aires, precisó Carla Vizzotti, del ministerio de la Salud de la capital y quien acompañó al ministro en la rueda de prensa.



Se trata de medidas para informar a la población y pedir a quienes presenten síntomas que se abstengan de acudir a los hospitales y pidan en cambio la atención de un médico en casa.



En caso de acudir a los centros de salud, deben quedar en aislamiento.



Hernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, precisó que el paciente viajó en primera clase y "se presentó al centro de salud el mismo día en que llegó".

