Líder opositor Guaidó regresa a Venezuela, promete avances

CARACAS, VENEZUELA.-El líder opositor venezolano Juan Guaidó se está preparando para la próxima fase de su campaña para derrocar al presidente, Nicolás Maduro, luego de regresar al país tras una gira de tres semanas por el extranjero que incluyó una reunión con su aliado más importante: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



En un discurso ante seguidores en una plaza de la capital, Caracas, el martes en la noche, un motivado Guaidó dijo estar armado con el respaldo del "mundo libre" para completar la tarea de recuperar el control de la nación.

VEA: Los médicos de Wuhan, con miedo y mal protegidos frente al coronavirus



"Hoy más que nunca tenemos que hacernos sentir en todos los espacios", declaró Guaidó. "No es momento de retroceder, es momento de avanzar".



Apenas unas horas antes, Guaidó pasó los controles de inmigración del principal aeropuerto del país, a las afueras de Caracas, sin mayores incidencias. No fue detenido pese a que salió del país desafiando la prohibición de viajar impuesta por el gobierno de Maduro.



Pero dentro de la terminal, una mujer arrojó lo que parecía ser una lata de refresco y empapó a Guaidó, quien momentos más tarde salió del edificio saludando con el brazo derecho en alto.



En el exterior, un grupo de agresivos críticos del opositor le gritó "¡Sucio traidor!" y "¡Fuera!".

Algunos lanzaron conos plásticos y otros golpearon el techo de la camioneta deportiva en la que se marchó.

VEA: Chen Qiushi, bloguero que mostró realidad del coronavirus y desapareció



Sus partidarios corearon su nombre como muestra de apoyo. Los dos bandos protagonizaron pequeños enfrentamientos.



Guaidó inició su viaje con el objetivo de aumentar el respaldo de Washington y Europa a los esfuerzos de la oposición para sacar a Maduro del poder. El momento álgido de su gira fue la reunión con Trump en la Oficina Oval un día después de que el mandatario estadounidense se refirió a él como el "legítimo presidente de Venezuela".



Como presidente de la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición, Guaidó saltó al primer plano del panorama político al reclamar la presidencia del país alegando que el gobierno de Maduro era ilegítimo tras una reelección fraudulenta en 2018. Obtuvo el respaldo de Estados Unidos y de más de 50 naciones más, aunque por el momento no parece a haber socavado el poder de Maduro.



Además de la visita a Washington, Guaidó se reunió con líderes europeos, incluyendo el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel.



En sus palabras en el acto del martes, Guaidó dijo que se reserva algunos detalles de esos encuentros que no puede revelar en público y pidió a sus seguidores que estuviesen atentos.

En declaraciones durante su viaje, Guaidó instó a los líderes extranjeros a aumentar su respaldo a los venezolanos que tratan de superar dos décadas de gobiernos socialistas que han dejado un país roto, con millones de emigrantes y donde servicios públicos como el agua corriente y la electricidad se han convertido en un lujo.



Funcionarios del gobierno de Trump dijeron que están estudiando vías para ejercer más presión para forzar la marcha de Maduro. El viernes, la Casa Blanca aplicó sanciones sobre la aerolínea estatal venezolana CONVIASA.



Guaidó pidió a los venezolanos que se mantengan Unidos y vuelvan a tomar las calles para manifestar su deseo que acabar con un gobierno al que la oposición califica de "dictadura", pero no anunció planes para nuevas protestas.

LEA: Coronavirus deja más de 1,000 muertos y OMS lo califica de 'grave amenaza mundial'



Por su parte, Maduro apareció en la televisora estatal el martes para hablar sobre transporte público, anunciando nuevos autobuses y la ampliación de sus rutas. El dirigente no mencionó directamente la vuelta de Guaidó al país.



"Concentremos nuestro esfuerzo en defender Venezuela", declaró Maduro pidiendo a sus seguidores que no se distraigan con "idiotas" y "traidores".