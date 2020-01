OMS investiga si el coronavirus es contagioso antes de síntomas

WUHAN, CHINA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este lunes que no está claro si el coronavirus mortal que se propaga en China y más allá es contagioso durante su período de incubación, antes de que aparezcan los síntomas.



El virus, que causa una epidemia de neumonía, ya causó 106 muertos, infectó a más de 4,000 personas en China y a unas decenas en otros países, como Francia y Estados Unidos.



En un informe reciente sobre este nuevo virus, bautizado 2019nCoV, la agencia de la ONU estima que su período de incubación es de dos a diez días.



"Comprender cuándo los pacientes infectados pueden transmitir el virus es esencial para controlarlo mejor", estima la OMS.



Pero la organización todavía no ha confirmado algunas afirmaciones de las autoridades chinas que sostienen que las personas infectadas pueden contagiar a otras antes de que aparezcan los primeros síntomas de fiebre o de problemas pulmonares.



"Se necesita una información epidemiológica detallada sobre muchas más personas infectadas con este virus para determinar el período de infección de 2019nCoV, y en particular el asunto de si su transmisión puede tener lugar en personas que no muestran síntomas o durante el período incubación" del virus, dijo la OMS.



En los últimos días, la OMS escribió en sus informes que el riesgo era "muy alto en China, alto a nivel regional y moderado a nivel internacional", pero más tarde el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció en los medios de comunicación que el riesgo era "elevado" a nivel internacional. Como consecuencia de ello, la organización corrigió sus informes sobre la situación.



El nuevo virus chino preocupa a las autoridades sanitarias porque recuerda a un virus anterior, el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), también aparecido en China y transmitido por animales, que causó cientos de muertos en China y en Hong Kong entre 2002 y 2003.



El nuevo virus apareció en un mercado de Wuhan, en China, donde unos animales lo transmitieron a los seres humanos, pero desde entonces se ha propagado entre personas sin que se sepa exactamente cómo.