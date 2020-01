Seis muertos y dos heridos graves en tiroteo en Alemania  

BERLÍN, ALEMANIA.-Al menos seis personas perdieron la vida y otras dos se encuentran en estado grave por un tiroteo registrado este viernes en la localidad alemana de Rot am See, cerca de Stuttgart, anunció la policía.



El presunto autor de los disparos habría sido detenido por la policía, que informó que las víctimas serían de la misma familia que el sospechoso.



El tiroteo se produjo a medio día en la pequeña comunidad de Rot am See, en una región cercana a Stuttgart, en el sur del país.



El tiroteo se habría producido en un albergue, ubicado en una avenida donde está situada la estación de tren, según el diario Bild. La avenida ha sido cerrada por cordones policiales.



La policía indicó, "según las primeras informaciones", que el sospechoso, "un alemán", y las víctimas, formaban parte de la misma familia.

ADEMÁS: Explosión industrial mata a dos personas en Houston

- Una "reunión de familia" -

Las víctimas, descubiertas según Bild en la entrada del albergue, participaban en una "reunión de familia", afirma Spiegel en su sitio internet, citando una fuente policial.



El presunto agresor es un hombre nacido en 1983, según Bild. Actuó solo y no hay indicios de la eventual existencia de un cómplice, según la agencia alemana DPA.



La policía no confirmó detalles sobre la identidad del presunto agresor, ni el tipo de vínculos familiares que tenía con las víctimas.



El móvil del tiroteo no está claro, y la policía instó a evitar cualquier "especulación".



Sin embargo se cree que pudo haber en el origen del tiroteo motivaciones de tipo personal.



La posesión de armas no es ilegal en Alemania, pero la mayoría de las armas de fuego pueden ser adquiridas solamente tras la obtención de una licencia y son seriamente monitoreadas.



Alemania ha conocido algunos tiroteos estos últimos años.



Dos personas murieron el 9 de octubre en Halle a manos de un simpatizante neonazi que intentó entrar sin éxito a la sinagoga el día del Yom Kipur para perpetrar una matanza. El individuo fue detenido.



También se han producido varios ataques yihadistas en los últimos años.



El más sangriento fue cometido en diciembre de 2016, cuando un tunecino, Anis Amri, arremetió con un camión contra una muchedumbre en un mercado de Navidad en Berlín, matando a 12 personas.



En julio de 2016 un adolescente utilizó una arma de fuego adquirida ilegalmente para matar a nueve personas en un centro comercial de Munich, antes de suicidarse.

TAMBIÉN: China construirá en 10 días hospital para recibir a enfermos del coronavirus