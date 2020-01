Pompeo no abandonará su cargo para presentarse al Senado de EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, descarta abandonar su cargo para presentarse como candidato al Senado estadounidense, indicó este martes una fuente cercana al líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, en plena crisis entre Washington y Teherán.



Mitch McConnell, jefe de los republicanos en el Senado, se entrevistó el lunes con Pompeo, y el secretario de Estado "indicó que no se presentaría al Senado".



McConnell "considera que Pompeo hace un trabajo extraordinario como secretario de Estado y se encuentra exactamente donde el país lo necesita en estos momentos", añadió esa persona.



Exdirector de la CIA y jefe de la diplomacia estadounidense desde abril de 2018, Pompeo, de 56 años, tiene hasta el 1 de junio para presentarse al Senado como representante del estado de Kansas.



Pompeo parece decidido a seguir en la secretaría de Estado en un momento de enormes tensiones con Teherán, tras la muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo estadounidense el viernes en Bagdad.



Según The New York Times, Pompeo "abordó los acontecimientos de los últimos días en Medio Oriente" durante su conversación con McConnell.