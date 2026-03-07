Cuba critica al "Escudo de las Américas" por minar independencia y paz de América Latina

La Habana, Cuba.- El Gobierno cubano criticó este sábado la "pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida" por minar la independencia, la seguridad y la paz de América Latina y el Caribe.

El Ejecutivo isleño se refería así a la llamada cumbre 'Escudo de las Américas' que tuvo lugar este sábado en Miami (EE.UU.) con el presidente estadounidense, Donald Trump, y más de una decena de mandatarios de la región ideológicamente cercanos.

"Es un atentado contra la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de Paz, un ataque a las aspiraciones de integración regional y una manifestación de la disposición a subordinarse ante los intereses del poderoso vecino del Norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe", escribió en redes sociales el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.