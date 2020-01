Irán incumplirá acuerdo nuclear tras muerte de general  

TEHERÁN , IRÁN.- Irán anunció el domingo que ya no cumplirá con ningún límite impuesto bajo el acuerdo nuclear que concretó en 2015 con potencias mundiales luego de que un ataque perpetrado por Estados Unidos provocó la muerte de un general iraní en Bagdad.



Con la decisión, Teherán abandona provisiones importantes del pacto que le impedía tener el material suficiente para fabricar un arma atómica.



El gobierno insistió durante una transmisión en la televisora estatal que seguía dispuesto a negociar con los socios europeos, que hasta el momento no le han ofrecido una alternativa para vender su crudo en el extranjero pese a las sanciones de Estados Unidos. Tampoco se retractó de la promesa de no fabricar un arma nuclear.



Sin embargo, el anuncio representa la amenaza de proliferación nuclear más clara que ha hecho Irán desde que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en mayo de 2018. También intensifica las tensiones en la región, debido a que Israel, añejo adversario de los iraníes, ha prometido que no dejará que Irán pueda producir una bomba atómica.



El anuncio se produjo el domingo por la noche luego de que otro funcionario iraní dijo que Teherán consideraría acciones más duras por la muerte del comandante Qassem Soleimani ocurrida el viernes.



La televisora estatal iraní citó un comunicado emitido por el gobierno del presidente Hassan Rouhani en el que señaló que el país no respetará las limitaciones de su enriquecimiento, la cantidad de uranio enriquecido almacenado, así como de la investigación y desarrollo de sus actividades nucleares.



“El gobierno de la República Islámica de Irán ha anunciado en un comunicado su quinta y última acción para reducir los compromisos de Irán bajo el JCPOA”, informó una televisora estatal utilizando el acrónimo en inglés del acuerdo nuclear. “La República Islámica de Irán ya no tiene ninguna limitación en sus operaciones”.



No proporcionó más detalles sobre qué niveles alcanzaría de manera inmediata como parte de su programa.