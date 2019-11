Legisladores de Evo Morales reconocen su renuncia y piden elecciones

LA PAZ, BOLIVIA.- Los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, presentaron su propio proyecto de ley de convocatoria a elecciones generales en el que reconocieron la renuncia de su líder a la Presidencia y la de su vicepresidente, Álvaro García.



Además, el documento señala que ambos dejaron el país para asilarse en México, lo cual allana el camino hacia los nuevos comicios.



El proyecto de ley del MAS cuenta con 17 artículos, además de cuatro disposiciones finales. Entre ellos se encuentra que para las nuevas elecciones se utilice el mismo padrón electoral de las elecciones de 2019, que dieron a Morales como ganador y que causaron la crisis en el país sudamericano.



Sobre las candidaturas a presidente y vicepresidente, establecen que “serán propuestos por organizaciones políticas y alianzas en el marco de la norma vigente cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y la legislación boliviana”.



Horas más tarde, la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, envió al Congreso un proyecto de ley convocando a nuevo comicios con el objetivo de pacificar el país tras las violentas jornadas de protestas que ya dejan más de 30 personas fallecidas.

Los dos proyectos de ley serán debatidos por las dos cámaras desde el jueves. El MAS es mayoría en la Asamblea y su proyecto será debatido en las cámaras junto al proyecto que envió Jeanine Añez, quien se declaró presidenta interina del país.



En tanto, Añez, dijo en rueda de prensa que “este proyecto del Ejecutivo puede ser perfectible y sirve de base para el consenso”, en alusión a los legisladores del MAS. “El fraude electoral provocó la convulsión que vive el país”, aseguró.



El Congreso no tiene un plazo definido para responder, pero se espera que sea pronto dada la urgencia del asunto.



Por su parte, Evo Morales, desde su exilio en México, dijo que tras la interrupción del orden constitucional, el Congreso boliviano no ha cumplido con el requisito de evaluar si acepta o no su renuncia.



"No permiten que vuelva a Bolivia, si la Asamblea (Congreso) no ha evaluado mi renuncia yo soy presidente, además soy presidente electo en primera vuelta", reclamó el exmandatario durante una conferencia.

A un mes del conflicto

La crisis que vive Bolivia cumplió un mes, luego que el pasado 20 de octubre se eligiera por cuarta ocasión a Evo Morales como presidente en unas elecciones que se han calificado como fraudulentas.



Desde entonces se registraron violentas protestas en viarias ciudades bolivianas exigiendo la renuncia del primer presidente indígena. 21 días después de los comicios, y tras el abandono de la Policía y las Fuerzas Armadas, Morales puso su renuncia y junto a él varios de sus funcionarios.



El día siguiente a su dimisión, el exmandatario abandonó el país luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreciera asilo político en México. Un avión de las Fuerza Aérea mexicana viajó hasta Sudamérica por él.

Tras su llegada a tierras aztecas, Morales agradeció a su homólogo y aseguró que en su país había una orden de captura en su contra.



A los dos días de la renuncia de Evo, la que fuera vicepresidenta segunda de la Cámara y senadora opositora, Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia en una asamblea sin quorum y prometió convocar a elecciones para regresar la paz a su país.



Tras ocho días de gobierno, en el que ya nombró un nuevo gabinete y "dio" inmunidad a los militares que ataquen a los manifestantes, Áñez envió este miércoles al Congreso un proyecto de ley para convocar a nuevas elecciones generales.