Acuerdo de EEUU y Guatemala solo aplicará para solicitantes de asilo

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Mauricio Claver-Carone, asesor para Latinoamérica del mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el acuerdo de asilo firmado entre Estados Unidos y Guatemala solo aplicará a los refugiados hondureños y salvadoreños y no a cualquier migrante.



"Es un acuerdo limitado que básicamente permitiría, en cooperación conjuntamente con Acnur (la Agencia de la ONU para los Refugiados), tramitar el proceso de personas que busquen asilo político bajo las normas internacionales de la convención de refugiados", afirmó durante un encuentro con medios.



Los Gobiernos de Estados Unidos y Guatemala firmaron en julio un acuerdo que obliga a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense.



Acnur define los refugiados como aquellas personas que huyen "para salvar sus vidas o preservar su libertad". Los que van en búsqueda de un trabajo en el exterior no pueden, por lo tanto, considerarse refugiados.



Claver-Carone, quien dijo que se reunió con representantes de la sociedad civil, el Gobierno, el Congreso y el poder Judicial para poder explicar el acuerdo y dejar a un lado la "desinformación" y la "falta de comunicación", explicó la intenciones de Estados Unidos y los beneficios "mutuos" de este pacto.

Explicó que el objetivo es que los países vayan "ayudando un poco" en la solución de la crisis migratoria para que las personas que "verdaderamente están perseguidas" bajo la condición de refugiado se puedan acoger a ese proceso.



Los beneficios que tendría Guatemala sería la posibilidad de triplicar las visas para trabajadores agrícolas temporales o mayores proyectos de desarrollo e inversión para que el país pueda atender a su población y enfrentar los "problemas que actualmente" tiene, mejorando el nivel de vida de su ciudadanía, indicó.



Claver-Carone, que abogó por la "transparencia" para que el pueblo y los medios de comunicación conozcan todo sobre este acuerdo, dijo que beneficiaría a un número "limitado de personas".



"El número de personas que son perseguidas por razones de los convenios internacionales en El Salvador y Honduras son mínimas. El número de migrantes por razones económicas es más grande, obviamente", sostuvo al agregar que sería Acnur, que va a firmar próximamente un acuerdo con el Gobierno de Guatemala, el que lleve adelante todo el proceso.



"Sin Acnur no hay acuerdo. Nosotros podemos financiarlo, pero Acnur tiene que ser parte del procesamiento y desarrollo del acuerdo. Nosotros estamos contando con eso", indicó en referencia a ese convenio, que según él se firmará próximamente y por ello hay una delegación de este organismo de la ONU en Guatemala.



Durante el tiempo que dure ese trámite, continuó, habrá un sitio para los migrantes, explicó Claver-Carone al ser preguntado sobre si construirán centros para ellos, y añadió que los que no cumplan los requisitos para solicitar el asilo tendrán que ser deportados.



Cuestionado por la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, falle en contra de se acuerdo, Claver-Carone dijo que en la resolución preliminar, que aún no está en firme, los magistrados emitieron su fallo "basado en especulación" de los medios.



Es por ello que los instó a que vean los documentos para que los magistrados emitan un juicio basado en hechos y en el que no se especule.