China prueba "la madre de todas las bombas"

PEKÌN, CHINA. -China puso a prueba su bomba convencional más potente, según un medio estatal, que la calificó como "la versión china de la 'madre de todas las bombas'", en referencia a una bomba estadounidense lanzada en Afganistán.



El fabricante estatal de armamento Norinco publicó en su página web un vídeo que muestra durante unos segundos el lanzamiento de la bomba. El explosivo cae en un llano y se produce luego una gigantesca bola de fuego con humo negro.



En las redes sociales, la agencia de prensa oficial Xinhua describió el miércoles el artefacto, presentado por primera vez, como "la versión china de 'la madre de todas las bombas'".



Un bombardero chino H-6K lanzó esta bomba, cuya "potencia no es inferior a la de las armas nucleares", según la misma fuente.



Se desconoce no obstante cuándo se llevó a cabo el ensayo. Norinco o Xinhua no dan fechas ni un lugar preciso o detalles sobre sus capacidades.



En abril de 2017 Estados Unidos lanzó en Afganistán el arma convencional más potente de su arsenal, una bomba con una onda expansiva masiva (massive ordnance air blast -- MOAB) que bautizaron "madre de todas las bombas".



El objetivo era destruir una red de subterráneos del grupo Estado Islámico (EI) en el este del país. El presidente estadounidense Donald Trump dijo entonces estar "orgulloso" de sus Fuerzas Armadas y se felicitó de un "éxito".



La bomba china mediría entre cinco y seis metros de largo, pero sería más pequeña y ligera que el artefacto estadounidense, según Wei Dongxu, un analista militar establecido en Pekín y citado el viernes por el periódico semioficial Global Times.



"La explosión masiva que genera puede fácilmente destruir objetivos terrestres fortificados", subrayó Wei.