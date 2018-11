Donald Trump publica foto de valla metálica en frontera y advierte a migrantes de la caravana

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra los miembros de la caravana migrante y los medios de comunicación tras que difundieran imágenes de jóvenes escalando la valla metálica ubicada en el sur de California.



"Las noticias falsas están mostrando viejas imágenes de personas escalando por nuestra valla ubicada en el área del océano. Así es como se ve en realidad. No habrá más escaladores durante mi administración", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



La publicación la hizo acompañar de una fotografía, tomada desde la plata Imperial en California, donde se aprecia siete líneas de alambres de púas que "resguardan" la valla.



En los últimos días se han difundido varios vídeos en las redes sociales donde muestran a jóvenes migrantes del otro lado, pero no pueden moverse porque al fondo se ve a militares enviados por el gobierno.



En las últimas semanas los soldados estadounidenses han colocado varios kilómetros de serpentina que pretende parar las intenciones de los centroamericanos de lograr el "sueño americano".





The Fake News is showing old footage of people climbing over our Ocean Area Fence. This is what it really looks like - no climbers anymore under our Administration! pic.twitter.com/CD4ltRePML