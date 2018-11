El Estado Islámico confirma autoría del atentado en Melbourne, Australia

BEIRUT, LÍBANO.- El Estado Islámico (EI) reivindicó el ataque con cuchillo que este viernes dejó un muerto y dos heridos en Melbourne, según la agencia de propaganda Amaq del grupo yihadista.



"El autor de la operación [...] en Melbourne [...] era un combatiente del Estado Islámico y llevó a cabo la operación en respuesta a llamamientos a atacar a ciudadanos de países miembros de la coalición" internacional antiyihadista dirigida por Estados Unidos, indicó Amaq. La policía australiana trata el ataque como un "acto terrorista".

El incidente registrado durante la hora punta de la tarde paralizó el centro de Melbourne.



Según la policía, el hombre salió de una camioneta en la que habría varias bombonas de gas para barbacoas, que luego comenzó a arder, y atacó a peatones con un cuchillo antes de ser baleado por agentes. El sospechoso murió más tarde en un hospital. Una de las víctimas también falleció más tarde en el hospital y las otras dos estaban hospitalizadas.

Today near Swanston/bourke Street. Stay safe everyone in the cbd area. pic.twitter.com/1SR5yrT9ZC