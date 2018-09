"Las cosas pueden empeorar", dice Barack Obama en segundo día de campaña en Estados Unidos  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El expresidente Barack Obama volvió el sábado a hacer campaña de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, esta vez a favor de candidatos demócratas en distritos de California, que hoy están en poder de republicanos, pero que Hillary Clinton ganó en las presidenciales de 2016.



"Las cosas pueden empeorar, cuando hay un vacío en nuestra democracia, cuando no estamos participando (...), otras voces llenan el vacío. Pero en dos meses, tenemos la oportunidad de restaurar algo de sensatez en nuestra política", dijo Obama en Anaheim, acompañado de seis candidatos a la Cámara de Representantes.



Obama mantuvo un perfil relativamente bajo desde su salida de la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.



Pero desde esta semana comenzó a involucrarse en la campaña para apoyar a los demócratas en las próximas elecciones parlamentarias. Comenzó el viernes en Chicago, le siguió California este sábado y el jueves sigue para Ohio.



El sábado, a diferencia del discurso apasionado en la víspera, el exmandatario no se refirió directamente a su sucesor Donald Trump y ni al gobernante partido Republicano.



"Estamos en un momento desafiante", indicó. "Cuando se mira la historia estadounidense, siempre han existido quienes quieren avanzar, quieren dividir y los que buscan unir a las personas. Los que promueven la política de la esperanza y los que explotan la política del miedo".



"Vamos a luchar por las cosas en las que creemos", lanzó Obama antes de listar temas como educación para todos, mejores salarios, equidad de género, seguridad social... "Vamos a luchar por la noción de que estamos en esto juntos".



"Soltar las pantuflas"

En las elecciones del 6 de noviembre se pondrán en juego los 435 escaños en la cámara baja, un tercio de los que están en el Senado y las gobernaciones en 36 estados.



Las encuestas predicen una "ola azul" (demócrata) y los republicanos, ahora en control del Congreso, temen perder su dominio en la Cámara de Representantes.



Obama insistió en la idea de movilización, que ya había elaborado el viernes con los estudiantes de la Universidad de Illinois.



"La mayor amenaza para nuestra democracia no es un individuo (...) es la apatía, la indiferencia", dijo Obama.



"Vamos a soltar las pantuflas y ponernos los zapatos de marchar", siguió el exmandatario, haciendo un llamado a aquellos que dijo "han sido un poco vagos" en salir a registrar votantes, a hacer campaña. "Si estos candidatos ganan, estoy absolutamente seguro de que Washington va a trabajar mejor".



En su discurso, Obama recordó entre risas la vez que lo expulsaron de Disneyland, que queda en Anaheim, por fumar un cigarrillo.



Demócratas y republicanos intercambiaron algunos insultos antes de entrar al centro de convenciones donde Obama daría su discurso, constató un fotógrafo de la AFP.



Fred Whitaker, jefe del Partido Republicano del condado de Orange, donde queda Anaheim, dijo mas temprano que la visita de Obama es un arma de doble filo.



"Su base puede ir a un mitin, mientras la mía se motiva más. Funciona para mi", indicó.