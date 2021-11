"Lo dio todo por EEUU y le destrozaron la vida": hondureño condenado a cadena perpetua tras confuso tiroteo

Redacción

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Era apenas un adolescente cuando Neftalí Platero Martínez dejó la ciudad de La Ceiba, Atlántida, para mudarse a Estados Unidos y reunirse con su padre, quien residía de manera legal en aquel país.



El joven hondureño llegó a Los Ángeles con apenas 16 años, pero al tener una difícil etapa de adaptación su familia decidió mudarse a Nueva Orleans, donde finalmente empezó a dominar el inglés.

Tras culminar su High School en Houston, el joven entró a la United States Navy (La Armada o Marina de los Estados Unidos).



Al enlistarse, Neftalí prestó su servicio militar en operaciones en Haití e incursiones en las guerras de Afganistán, Irak y Corea, para el país del que ahora era ciudadano.



Tras haber servido en varias misiones con la Navy y con el Army, el hondureño (ya convertido en un veterano de guerra) lo perdió todo en un momento, en un incidente registrado el 23 de septiembre de 2010, hace ya 11 años.

Confuso tiroteo en Irak le cambió la vida

El hondureño se encontraba en Campo Ramadi, en el Oeste de Irak, con la Tercera División de Infantería del Ejército, que tiene su base en EEUU fuera de Fort Stewart, Georgia, cuando hubo un tiroteo en su barraca, revelan sus familiares a EL HERALDO.



El exmarín recuerda que -tras el tiroteo- al acercarse a la escena encontró a dos hombres heridos de muerte e inmeditamente fue puesto en detención como principal sospechoso del caso por hallarse en el lugar.

Fue acusado de dos cargos de homicidio y de intento de homicidio, y tras un apresurado juicio militar lo declararon culpable, siendo condenado a prisión perpetua, sin derecho a libertad bajo palabra o condicional. Durante el juicio -y aún hoy- Neftalí sostiene que es inocente.



Su familia lamenta que durante el juicio no fueron tomadas en cuenta por el juez varias pruebas científicas y testimonios que podrían haber librado a Platero Martínez.

Sin apelación

Durante esta década que el hondureño lleva preso, su familia no ha descansado de pedir para él un juicio justo. Han solicitado -a través de distintas estancias- que al hondureño se le conceda una apelación, considerando las pruebas que existen del caso, según revelan a este rotativo.



Su angustiada madre, Elsa Martínez Morales realizó una solicitud en octubre de 2013 al gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), sin embargo, la petición no fue respondida por la entonces canciller de la República, Mireya Agüero.

"Hemos tocado todas las puertas a Senadores, Congresistas y hasta los mismos presidentes y todos nos niegan la oportunidad de hablar del caso", asegura Oneyda Hendricks, hermana de Neftalí.



"No hay día que no extrañe a mi hermano, que no piense en él", agrega Hendricks. La familia del hondureño lamenta que con esta condena no solo él está pagando por algo que no hizo, "todos los que lo queremos sufrimos, pero seguiremos adelante para encontrarle justicia".