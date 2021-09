Estados Unidos extiende TPS a hondureños hasta diciembre de 2022  

Agencia AP

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno estadounidense anunció este jueves que extendió de forma automática el estatus migratorio temporal (TPS) del que gozan miles de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos.



El Departamento de Seguridad Interna anunció la extensión del llamado TPS o Temporary Protection Status que se concede a inmigrantes de estos países centroamericanos, entre otros. La extensión y los correspondientes permisos de trabajo serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2022, dijo el gobierno.

Una notificación del DHS que se publicará mañana en el diario oficial Federal Register indicó que continúa el TPS para ese grupo de países.



Estados Unidos designa a un país con TPS si éste presenta condiciones que impiden que sus connacionales regresen de forma segura o debido a que ese país no puede sobrellevar el regreso de éstos. El TPS es un estatus temporal en Estados Unidos que impide la deportación de quien lo tiene pero no equivale a una residencia permanente.



El expresidente Donald Trump, quien favoreció medidas de mano dura contra la inmigración ilegal, anunció planes para poner fin al TPS pero familias beneficiadas por el programa interpusieron demandas en los tribunales para que el estatus no muriera. Las cortes fallaron a su favor pero el gobierno de Trump apeló.



Las demandas han mantenido vivo al TPS hasta ahora. El gobierno del presidente Joe Biden heredó la apelación pero se encuentra en estos momentos negociando una solución con los demandantes.



Activistas a favor de los inmigrantes llevan meses pidiendo al Congreso estadounidense que apruebe una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios del TPS, quienes piden una residencia permanente en lugar de un estatus temporal que debe extenderse cada varios meses.



El periodo para registrarse y obtener de nuevo el TPS para los haitianos que ya están inscritos en el programa comenzó el 3 de agosto y seguirá en efecto hasta el 3 de febrero de 2023, anunció el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).



