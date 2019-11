Migrante hondureño herido en colapso de hotel no será deportado todavía

Agencia AP

NUEVA ORLEÁNS, ESTADOS UNIDOS.- Un albañil hondureño que resultó lesionado cuando un hotel de Nueva Orleáns se derrumbó no será deportado el lunes, informó un vocero de inmigración federal.



La abogada de Delmer Joel Ramírez Palma le dijo a The Associated Press que un investigador de la división de informantes y represalias de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA) tenía planes de entrevistarlo.



La abogada Mary Yanik dijo que alguien de OSHA le informó que Ramírez Palma sería deportado la tarde del lunes.

Sin embargo, el vocero de inmigración regional, Bryan Cox, le dijo a AP en un correo electrónico el lunes que los "rumores de su deportación todavía son imprecisos". Yanik dijo que, de ser cierto, sería un alivio.



Ramírez Palma fue arrestado dos días después del derrumbe del 12 de octubre que mató a tres personas y dejó a decenas más lesionadas, informó Yanik. Su orden de deportación inicial fue emitida en 2016.