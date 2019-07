Prima de hondureña asesinada en Iowa: Ella vivió con su homicida en Copán

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Kenia Flores, prima de Rossibeth Flores Rodríguez -la hondureña que fue asesinada por un guatemalteco en Iowa esta semana-, confirmó que el asesino y la víctima si tenían una relación.



Los reportes policiales de Iowa dijeron no estar seguros si Marvin Oswaldo Esquivel López era pareja de Rossibeth, pero su pariente, en una entrevista en el canal HCH, aseguró que ellos vivieron varios meses juntos en El Paraíso, Copán, en la zona occidental de Honduras.



"Ella se fue hace cinco meses a Norteamérica, ella lo hizo porque en El Paraíso no hay oportunidades de trabajo y quería darles una vida mejor, tanto a sus hijos como a mi tía, ya que es viuda. Él la recibió allá", relató Kenia.



La prima de Rossibeth solicita al gobierno y a Cancillería que le ayuden para poder repatriar lo restos mortales de sus familiares. "Solo le quiero pedir ayuda al gobierno de Honduras y a la Cancillería que nos ayude a repatriar a nuestro familiares aquí a El Paraíso, Copán, para darle cristiana sepultura".



Kenia también contó que Rossibeth tenía en mente solo una cosa cuando se fue de Honduras y era salir adelante. "Ella no iba con afán de tener una relación sentimental y este señor se aprovechó de la situación, porque como no tenía un lugar donde ir, entonces, él aprovechó esa oportunidad, porque tenía sentimientos encontrados de cuando vivió acá".



La familia de Rossibeth lamenta la terrible noticia y dijeron estar sorprendidos debido a que Marvin estaba casado y tenía un familia en Estados Unidos.



De acuerdo con el informe policial, Marvin le rentó el sótano de su casa a Rossibeth y sus dos hijos Grecia (11) y Ever (5).



Fue durante una pelea cuando el guatemalteco les disparó a los tres y luego reportó el hecho a emergencias. Actualmente se encuentra detenido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).