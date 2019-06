Hondureña arrestada por la Patrulla Fronteriza da a luz a un bebé muerto en McAllen, Texas

Redacción

MCALLEN, TEXAS.- Una hondureña embarazada, que fue arrestada por agentes de la Patrulla Fronteriza, dio a luz a un bebé muerto esta semana, informó el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).



De acuerdo al informe, la hondureña, de quien se desconoce la identidad, fue detenida el pasado lunes en la frontera y fue procesada posteriormente.



Horas más tarde de la detención, la joven comenzó a sentirse mal de salud por lo que fue llevada a un hospital donde dio a luz al bebé. Los médicos declararon que el recién nacido no tenía signos vitales.



"Más detalles no están disponibles en este momento, estamos pendientes de revisión y resultados del médico forense. CBP no está liberando la identidad del individuo y publicará más detalles según estén disponibles, sean apropiados y que se garantice una revisión exhaustiva de las circunstancias", escribieron las autoridades en la página de Aduanas.

