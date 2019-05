México retorna a 109 migrantes hondureños que viajaron en caravana

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- México retornó este domingo a 109 migrantes hondureños vía aérea hasta San Perdo Sula, al norte del país.



El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que los compatriotas fueron repatriados ya que su estatus migratorio era irregular. Los hondureños habían viajado en distintas caravanas.



En las imágenes se observan a los inmigrantes que son trasladados en varios buses hacia el aeropuerto de Minatitlán, México. Posteriormente, abordaron un avión de la Policía Federal rumbo al norte de Honduras.



México comenzó a finales de abril a aplicar nuevas medidas migratorias contra los desplazados de Centroamérica bajo la presión del gobierno de Donald Trump para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos.



Entre las nuevas restricciones está la Tarjeta de Visitante Regional que será entregada a algunos migrantes, después de que se sometan a un proceso de evaluación.



Este documento solo permitiría que los compatriotas se queden en el país azteca por tiempo definido, pero no podrían trabajar.



Durante la toma de posesión, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, prometió que facilitaría empleo a los migrantes, además de no aplicar medidas que atenten contra sus derechos.



El mes anterior un grupo de miembros del Instituto Nacional de Migración detuvo a más de 250 centroamericanos que viajaban en caravana, además de tomarlos por la fuerza y subirlos a vehículos de la institución; entre ellos iban varios menores de edad.



Un reciente informe del INM señaló que solo en abril se registró el ingreso masivo de menores acompañados y no acompañados, casi tres veces más que en el mismo mes de 2018.



Los migrantes que más ingresan a México provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que conforman el Triángulo Norte.