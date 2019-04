Donald Trump aplaude captura de migrantes centroamericanos en México después de "décadas"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Solo tres días después de cancelar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador, el presidente estadounidense Donald Trump celebró las detenciones masivas de migrantes centroamericanos que ejecuta México.



En su cuenta de twitter el mandatario estadounidense escribió que "después de muchos años (décadas) México está aprehendiendo a un gran número de personas en su frontera sur, en su mayoría de Guatemala, Honduras y el Salvador".



Trump tampoco se midió al decir que estos países han recibido dinero de Estados Unidos, pero que no se observaban los resultados.



El pasado 30 de marzo Estados Unidos anunció la suspensión de la ayuda directa a los países del Triángulo Norte.



El gobierno de Trump no dio una explicación inmediata de la medida, pero ha vuelto la desaceleración de la inmigración de esos países a través de México un tema fundamental de su presidencia.

After many years (decades), Mexico is apprehending large numbers of people at their Southern Border, mostly from Guatemala, Honduras and El Salvador. They have ALL been taking U.S. money for years, and doing ABSOLUTELY NOTHING for us, just like the Democrats in Congress!







"Les estábamos dando 500 millones de dólares. Les estábamos dando mucho dinero pero ya no habrá más dinero", dijo el magnate.



Para Trump estos países realizaban "pocas acciones" para detener la migración irregular y los comparó con los demócratas, quienes no trabajan de la mano con los republicanos en la frontera.

"No he visto a ningún demócrata aquí en la frontera trabajando con nosotros o pidiendo hablar con cualquiera de nosotros. Tienen una invitación abierta. Estamos siendo invadido, nuestras instalaciones tienen exceso de capacidad. Estamos en una crisis de emergencia", puntualizó.



Una semana después de advertir que cerraría la frontera sur que limita con México, Trump doblegó la cantidad de agentes para impedir el ingreso de migrantes.



Las aprehensiones en la frontera de Estados Unidos se han disparado en los últimos días, al punto que los agentes deben liberar a los centroamericanos a falta de espacios en centros de detención.

“I haven’t seen any Democrats down here at the Border working with us or asking to speak to any of us. They have an open invitation. We are getting overrun, our facilities are overcapacity. We are at an emergency crisis.” Art Del Cueto, National Border Patrol Council.