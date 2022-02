Confirman la causa de la muerte de Cheslie Kryst, ex Miss Estados Unidos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El médico forense de la ciudad de Nueva York confirmó que la exreina de belleza, Cheslie Kryst, murió tras quitarse la vida.



La ex Miss Estados Unidos 2019 murió de múltiples lesiones por un impacto contundente, según informó el forense.



La también abogada saltó del edificio residencial el domingo y su cuerpo fue hallado el lunes en una acera. Kryst vivía en el noveno piso y la última vez que se le vio con vida estaba en la terraza del piso 29.



Antes de lanzarse al vacío, la también influencer publicó un último mensaje en sus redes sociales: “Que este día te traiga descanso y paz”.

Además, se reportó que Cheslie dejó una carta diciendo que todas sus pertenencias eran para su madre, quien también fue una reina de belleza. Hasta el momento se desconocen los motivos que la habrían llevado a suicidarse.

Salud mental

La exrepresentante de Estados Unidos en Miss Universo habló en varias ocasiones sobre cómo cuidaba su salud mental, además dio consejos para cuidarse del estrés producido por el trabajo.



“Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental”, escribió en 2019 en el Día Mundial de la Salud Mental. “Y lo más importante que hice fue hablar con una consejera. Es muy fácil hablar con ella. Ella me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante”.



Agregó: “Cuando no estoy hablando con mi consejera, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme. Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas”.