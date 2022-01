"Tenés que ceder, sino no hay de que hablar": la lapidaria frase de Mel Zelaya a Jorge Cálix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada y recién electa secretaria del Congreso Nacional, Beatriz Valle, reveló este lunes una lapidaria frase que le dijo el coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, al presidente del Poder Legislativo, Jorge Cálix, días antes de la elección de la directiva de este poder del Estado.



Según Valle, Cálix visitó la casa de Zelaya, en donde aseguró haber sido recibido calurosamente y que posteriormente hizo una broma para "romper el hielo", sin embargo el exmandatario tuvo una lapidaria frase hacia él.

De acuerdo con la diputada de Libre, Manuel Zelaya le pidió que cediera en su aspiración de ser presidente del Congreso Nacional, de lo contrario ya no seguirían cruzando palabras.



"Tenés que ceder, sino no hay nada de que hablar", fue la frase que habría dicho Zelaya a Cálix de acuerdo con lo expresado por Beatriz Valle en una entrevista con Radio América.



“Ceder todo lo que nos ha costado a nosotros todos estos años ¿Por qué?, no somos enemigos, nosotros trabajamos para llevar a Xiomara a la presidencia ¿Por qué somos traidores ahora?, nos hubieran comunicado sus intenciones y probablemente los apoyaríamos o nos retiraríamos, pero no nos dieron esa opción”, reiteró Valle.

Llamado a Manuel Zelaya

Asimismo, Beatriz Valle hizo un llamado al expresidente Manuel Zelaya para que reflexione en su postura sobre la elección de la junta directiva del Congreso Nacional, argumentando que el coordinador general de Libre quiere que se realice una Asamblea Nacional Constituyente.



“Le hago un llamado al presidente Zelaya para que reflexione, porque no se trata de destruir el país solo porque tiene el afán de realizar una actividad que no se le ha consultado al pueblo”, manifestó Valle en relación al presunto interés de llevar a cabo el controversial proyecto.



De igual manera, Valle cuestionó haber sido calificada como "traidora" por haber disentido una vez con la presidenta electa Xiomara Castro, manifestando que eso "solo pasa en las dictaduras".

"Jorge Cálix estuvo llamando a la presidenta por 17 días"

La secretaria del Congreso Nacional también reveló que en el mes de diciembre Jorge Cálix llamó por 17 días seguidos a la presidenta electa Xiomara Castro, sin embargo ella nunca le respondió al congresista.



"Jorge Cálix llamó 17 días consecutivos en diciembre a la presidenta Xiomara Castro, pero nunca le contestó", afirmó Valle.



Asimismo la diputada reveló que ha sostenido comunicación con el expresidente Manuel Zelaya, tras la elección de ambas juntas directivas en el Congreso Nacional.



"Le escribí para decirle que me sentía sumamente decepcionada de lo que estaba haciendo, que si él no sabía yo vivía sola con mi hija en mi casa y que por qué nos habían tirado a la gente en contra", lamentó la legisladora.



Valle detalló que Zelaya solo le respondió que "no se juntaba con criminales", señalándole las negociaciones de Libre con el Partido Nacional para lograr la representación en los órganos electorales.

