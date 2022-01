Jorge Cálix responde a quienes le dicen cachureco: "Tengo menos votos nacionalistas"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la crisis política que se vive en Honduras, Jorge Cálix, nuevo presidente del Congreso Nacional, además de ser tildado como "traidor" también es catalogado como "cachureco" y este lunes ha salido al paso para hablar sobre lo sucedido.



Estos calificativos nacen de los mismos simpatizantes del partido de Libertad y Refundación que aseguran que Cálix se vendió al Partido Nacional para poder llegar a la presidencia del Legislativo.



Sin embargo, Jorge Cálix no respondió directamente para quienes lo tratan así, pero ejemplificó que el voto nacionalista sirvió y sigue sirviendo para ellos (Libre).



"Los cargos, las elecciones que hace el Congreso se obtiene con votos. El partido Libre no es primera vez que vota con el Partido Nacional para una elección", explicó.



"Para la elección de Rixi Moncada hubo 61 votos nacionalistas y para la elección del abogado Reina hubo 61 votos nacionalistas", ejemplificó.



Además, cuestionó que por qué "nadie satanizó eso", preguntó "¿Qué fruto dio el voto nacionalista? -Que ganáramos las elecciones porque metimos personas en los órganos electorales que hicieron bien su trabajo-".



"Mis acciones van a demostrar si es bueno o malo", concluyó Calíx que mañana martes se apresta como presidente para instalar la primera legislatura del Congreso Nacional.



