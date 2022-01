Cálix acusa de "grosero" a Mel: "Me tiene algo molesto. Lo único que hecho es servirle"   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo presidente del Congreso Nacional, Jorge Cálix, confesó este lunes que está molesto con el exmandatario hondureño, "Mel" Zelaya, y le recordó que son muchos años los que le ha servido.



"El presidente, Mel Zelaya, en honor a la verdad, me tiene algo molesto, él ha sido grosero conmigo", manifestó Cálix, quien está en vísperas de instalar la primera legislatura en el Congreso Nacional.



"Yo lo único que he hecho es servirle. He estado 8 años siendo su vocero, siendo la persona que hace los acuerdos del partido, he estado 8 años aquí poniendo el pecho parando las balas que iban hacia Libre, el presidente Zelaya y la presidenta Xiomara Castro", agregó.



El mandatario del legislativo argumentó que la molestia es "por una diferencia de opinión, aunque no debería de ser motivo para insultar a alguien que ha sido su amigo".



Presidencia del CN

Cálix afirmó que "nunca" lo llamó "Mel" para decirle que dejara de buscar votos porque le iban a dar la presidencia del Congreso a Luis Redondo, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH).



"Una vez estábamos en su casa y yo le dije: presidente, no va a obtener los votos con Luis. Él me contestó: -"Mi compromiso es apoyar a Luis. Si él no consigue los votos es problema de él"-; detalló.



¿Nunca le dijo, Jorge detente, no sigás porque tenemos un pacto?, consultó un periodista a Cálix.



A lo que respondió: "No, y nunca me dijo apoyá a Luis".