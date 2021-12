Familia hondureña muere intoxicada con monóxido de carbono mientras dormía en su casa en Minnesota

MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS.-La tragedia golpeó en las últimas horas a los habitantes de Moorhead, Minnesota, Estados Unidos. Siete personas hondureñas, todas de una misma familia -un matrimonio, sus tres hijos, un tío y una sobrina- murieron al intoxicarse con monóxido de carbono mientras dormían en su vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Belin Humberto Hernández -esposo-, Marleny Jackeline Pinto -esposa- y sus hijos Breylin Fabela, Mike Bradley y Marbeli Hernández. También murió Elder Noé Hernández Castillo, hermano de Belin Humberto Hernández y Mariela Pinto, sobrina de Marleny Pinto. Los infortunados son oriundos de Río Lindo, San Francisco de Yojoa.

La preocupación comenzó el viernes, pues varios vecinos afirmaron que era extraño no ver a ninguno salir de la casa. Familiares también acudieron a la vivienda a ver si todo estaba en orden, sin embargo, hallaron los cadáveres en sus camas. Minutos más tarde las autoridades se movilizaron hasta la cuadra 4400 de 13th Street South y confirmaron las identidades.

Autoridades de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota afirmaron que no había señales de violencia o entrada forzada en la casa de la familia Hernández-Pinto y tampoco figuran amenazas conocidas, por lo que no se busca a ningún sospechoso.

Hasta ahora los investigadores no han proporcionado ninguna información sobre la causa de la muerte; los cuerpos fueron llevados a la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey para realizar autopsias.

La alcaldesa de Moorhead, Shelly Carlson, emitió un comunicado al canal de televisión KVRR confirmando la tragedia: “Esta es una tragedia absolutamente horrible, que se hace aún más conmovedora ya que está cerca de las vacaciones. Me duele el corazón por la familia y los amigos que recibieron esta devastadora noticia durante el fin de semana".



Y agregó: "Nuestra comunidad está de luto con ellos durante este momento desgarrador. Por favor, sepa que no existe una amenaza para la comunidad y que el Departamento de Policía de Moorhead, con la ayuda del Departamento de Bomberos de Moorhead, está investigando".

