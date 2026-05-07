Una hondureña trans se convierte en símbolo del éxito de la amnistía a migrantes en Belice

Belmopán, Belice.-La Bestie se colocó en frente de la cámara, se quitó la peluca, e identificándose como el hondureño Melvin Daniel Cortez, agradeció emocionada a las autoridades de Belice la amnistía que le permitió regularizar su situación migratoria en un país al que había llegado de niño. "Cambiaron mi vida, de verdad, gracias". El vídeo, que subió a TikTok, se viralizó de inmediato, acercándose ya al millón de visualizaciones y convirtiendo a La Bestie ('Mejor amiga' en inglés informal) -una persona trans que se identifica como mujer y mantiene ahora su nombre de Melvin solo en los documentos- en símbolo del éxito de la regularización de migrantes y su impacto positivo para la sociedad. "¿Saben cuánto han cambiado mi vida? Puedo alimentar a mi familia, sin tener que pasar penurias en la calle. Puedo viajar, puedo regresar a mi país, puedo monetizar mi Facebook, puedo generar ingresos, tengo dos trabajos. Mi madre está orgullosa", decía en buen inglés Melvin, de 27 años, al sostener los documentos de identidad de Belice y el pasaporte hondureño. Bestie recibió a EFE en Orange Walk, una ciudad del norte de Belice, donde la influencia mexicana está más marcada, al igual que en la localidad de Corozal, cerca de la frontera, donde estudió y pasó gran parte de su infancia.

Su español, aunque fluido, se entremezcla con alguna palabra en inglés y cierto acento anglosajón, después de vivir en Belice desde los 8 años. Todavía asombrada por el impacto que ha tenido su video, Bestie explica que recibió comentarios de Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica y el resto del Caribe anglosajón, incluso de Australia, de "gente que está llorando, conectando con la felicidad de que alguien por fin tiene papeles y puede trabajar y cumplir sus sueños". "Nunca dudé, nunca perdí la fe de que lo voy a conseguir porque sé que la vida tiene 'marvelous ways' maravillosas maneras de cómo hacer las cosas", relata. Igualmente, dice sentir que si conseguía regularizarse, al contar además con inglés y estudios que pudo concluir luego de llegar hasta sexto grado, podía "dar más a la sociedad que solo vender verduras en la calle, lo cual lo hacía honradamente". El programa de amnistía se inició en 2022 y cuando en 2025 le informaron que su residencia estaba lista - recuerda que- gritó, lloró y llamó a Darleny Bustillos, la funcionaria que le ayudó en todo el proceso. Ahora puede trabajar desde su casa en un centro de atención al cliente y tras el éxito del video viralizado "bastantes negocios" la contactaron para promocionarlos en redes sociales.

La amnistía

El Gobierno de Belice también replicó la historia de Bestie, como un ejemplo del "profundo impacto del programa de amnistía". "Llegó a Belice siendo niño, creció, trabajó y construyó su vida en el país. Gracias al programa de amnistía, pudo regularizar su situación y ahora contribuye abierta y legalmente a la economía y la sociedad beliceñas", afirmó el ministro de Inmigración, Gobernanza y Trabajo del país, Kareem Musa, en un vídeo remitido a EFE. Ese programa de amnistía "creó un proceso estructurado y legal para que las personas elegibles regularizaran su estancia y obtuvieran la residencia permanente", explica el funcionario, al añadir que ha beneficiado a unas diez mil personas que cumplían con los requisitos, muchos de ellos después de vivir en el país durante años. Procesos de regularización como este se exponen esta semana en Nueva York en el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), la mayor plataforma global para revisar el avance de los gobiernos en sus compromisos hacia una migración más segura y ordenada. "Al regularizar su situación, el programa permitió que estas personas participaran de manera más plena y abierta en la vida económica y social del país, y al integrar a las poblaciones indocumentadas en un marco regulatorio. Ahora podemos planificar (...) para brindar servicios esenciales como salud y educación en todo el país. También fortalece la confianza pública en los procesos de inmigración al proporcionar vías claras y estructuradas", subrayó Musa.

Un ejemplo para otros