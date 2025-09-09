Reactivan las redadas indiscriminadas en Los Ángeles: ¿Qué hacer si soy migrante?

Los Ángeles, Estados Unidos.-Los migrantes en Estados Unidos siempre deben estar preparados y más ahora que en la ciudad de Los Ángeles se han reactivado las redadas de manera indiscriminada.

Ante esta noticia, los expertos en migración han dado algunos consejos que pueden seguir las personas que temen ser detenidas durante estas acciones del gobierno de Donald Trump.

Uno de estos consejos es guardar documentos esenciales como pasaportes, actas de nacimiento o registros migratorios en un lugar seguro, fuera del alcance inmediato de los agentes, para una posible ayuda eventual en el proceso legal. "No se trata de tenerlos a la mano durante una redada, sino de resguardarlos para cuando realmente se necesiten", mencionan.

También es importante conservar información sobre interacciones pasadas con las autoridades, un antecedente legal puede influir en la manera en que se maneja un caso migratorio. "No es lo mismo enfrentar un proceso con un cargo menor que con uno grave, y contar con esa evidencia ayuda a abogados a defender mejor a la persona".