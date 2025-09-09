Reactivan las redadas indiscriminadas en Los Ángeles: ¿Qué hacer si soy migrante?

Los Ángeles, Estados Unidos.-Los migrantes en Estados Unidos siempre deben estar preparados y más ahora que en la ciudad de Los Ángeles se han reactivado las redadas de manera indiscriminada.
Ante esta noticia, los expertos en migración han dado algunos consejos que pueden seguir las personas que temen ser detenidas durante estas acciones del gobierno de Donald Trump.
Uno de estos consejos es guardar documentos esenciales como pasaportes, actas de nacimiento o registros migratorios en un lugar seguro, fuera del alcance inmediato de los agentes, para una posible ayuda eventual en el proceso legal. "No se trata de tenerlos a la mano durante una redada, sino de resguardarlos para cuando realmente se necesiten", mencionan.
También es importante conservar información sobre interacciones pasadas con las autoridades, un antecedente legal puede influir en la manera en que se maneja un caso migratorio. "No es lo mismo enfrentar un proceso con un cargo menor que con uno grave, y contar con esa evidencia ayuda a abogados a defender mejor a la persona".
Aquí un listado de recomendaciones:
1. Guarda silencio: no respondas preguntas sobre tu estatus migratorio sin un abogado.
2. No firmes nada: sin asesoría legal, no aceptes ni firmes documentos.
3. Conoce tus derechos: puedes pedir hablar con un abogado y hacer una llamada.
4. Mantén calma: no corras ni discutas; responde con tranquilidad.
5. Ten un plan: memoriza números de emergencia y acuerda qué hacer con tu familia.
Durante un operativo, las respuestas apresuradas pueden abrir más problemas que soluciones. Por eso, tampoco se recomienda firmar ningún documento ni dar declaraciones sin la presencia de un abogado. Los agentes de inmigración suelen hacer preguntas diseñadas para generar sospechas, por lo que la prudencia y el silencio resultan un escudo efectivo.
Si los agentes llegan a una vivienda, el derecho a la privacidad debe hacerse valer. Solo una orden judicial firmada por un juez puede obligar a abrir la puerta, de lo contrario, la persona puede negarse de manera firme y tranquila. En el caso de los vehículos, también se puede rechazar inspecciones si no hay una orden legal.
En algunos estados, como California, las licencias de conducir otorgadas a personas sin estatus migratorio representan un recurso valioso. Funcionan como una identificación protegida por las leyes estatales, lo que puede dar mayor seguridad frente a ciertos controles. No resuelven el problema migratorio, pero sí ofrecen una herramienta práctica en la vida diaria.