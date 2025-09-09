  1. Inicio
"Raíz y Sueños": arte hondureño brilló en una noche mágica en Barcelona

El evento reunió a artistas y comunidad en una velada de arte, migración y esperanza, con presencia del embajador de Honduras en España, Marlon Brevé

  • 09 de septiembre de 2025 a las 11:09
Cada obra reflejó raíces y sueños compartidos en una noche que celebró cultura y pertenencia.

 Foto cortesía.

Barcelona, España.- El Centro Cívico Can Verdaguer se convirtió en un punto de encuentro cultural el pasado sábado 6 de septiembre con la inauguración de la exposición “Raíz y Sueños”, una velada en la que el arte, la migración y la identidad latinoamericana se unieron en un mismo espacio.

La muestra reunió a artistas y público en un recorrido por obras que contaron historias de pertenencia, esperanza y lucha. Cada pieza expuesta habló de raíces, memoria y sueños, en una noche que desbordó color y emoción.

Entre los expositores invitados participaron los pintores hondureños en España: Judith Alejandra Pineda Aguilar, Victoria Eugenia Delgado Elvir, Cesia Jeanet Bojorquez Izaguirre, Eric Manuel Álvarez (Claif), Ingrid G. Sabillón, Gabriela Cruz, Carlos López, Mario Gutiérrez y Jonatan Rodríguez (Jonarte).

La exposición contó con la presencia del embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, y del cónsul en Barcelona, Livio Ramírez, quienes acompañaron a la comunidad artística hondureña y latinoamericana. También asistieron representantes del Viceconsulado en Girona.

Entre el arte que destacó están las obras del hondureño Mario Gutiérrez.

(Foto cortesía.)

El espacio cultural, coordinado por Laia Oller, abrió sus puertas al diálogo y a la diversidad. “Raíz y Sueños” fue más que una exhibición: se vivió como un viaje colectivo que reafirmó la importancia del arte como herramienta para unir comunidades.

La velada tuvo como maestra de ceremonia a Brenda Zambrano, directora de Xatruch 504, y destacó por la cercanía entre los artistas y el público, que llenó cada rincón del recinto.

Más allá de la exhibición, la noche se convirtió en un reflejo de lo que representa la diáspora hondureña en Europa: identidad, memoria y la búsqueda de un futuro compartido.

