"Raíz y Sueños": arte hondureño brilló en una noche mágica en Barcelona

Barcelona, España.- El Centro Cívico Can Verdaguer se convirtió en un punto de encuentro cultural el pasado sábado 6 de septiembre con la inauguración de la exposición “Raíz y Sueños”, una velada en la que el arte, la migración y la identidad latinoamericana se unieron en un mismo espacio.

La muestra reunió a artistas y público en un recorrido por obras que contaron historias de pertenencia, esperanza y lucha. Cada pieza expuesta habló de raíces, memoria y sueños, en una noche que desbordó color y emoción.

Entre los expositores invitados participaron los pintores hondureños en España: Judith Alejandra Pineda Aguilar, Victoria Eugenia Delgado Elvir, Cesia Jeanet Bojorquez Izaguirre, Eric Manuel Álvarez (Claif), Ingrid G. Sabillón, Gabriela Cruz, Carlos López, Mario Gutiérrez y Jonatan Rodríguez (Jonarte).

La exposición contó con la presencia del embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, y del cónsul en Barcelona, Livio Ramírez, quienes acompañaron a la comunidad artística hondureña y latinoamericana. También asistieron representantes del Viceconsulado en Girona.