Cónsul Héctor Amador es galardonado por comunidad de abogados en México

Ciudad de México, México.- El cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, recibió el máximo galardón de la Comunidad Jurídica de Abogados X México y el Foro Empresarial LATAM, que le entregaron un diploma de reconocimiento y una moneda bañada en oro.

La distinción se otorgó en la sede de la Embajada de Honduras, en presencia de la embajadora Sonia Cruz de Aspra, el agregado de Defensa, coronel Edwin Galeas. y el Ministro Dennis McCoy.

El presidente de la Comunidad Jurídica, maestro Samuel Carrillo Amezcua, destacó la labor del cónsul hondureño Amador por su trayectoria, profesionalismo en la procuración de justicia y por su compromiso en la protección legal de los migrantes hondureños en territorio mexicano.