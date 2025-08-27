  1. Inicio
Cónsul Héctor Amador es galardonado por comunidad de abogados en México

El reconocimiento fue otorgado por representantes de la Comunidad Jurídica de Abogados X México y el Foro Empresarial LATAM, que le entregaron un diploma

  • 27 de agosto de 2025 a las 11:05
La distinción fue otorgada en la sede de la Embajada de Honduras en México, con la presencia de la embajadora Sonia Cruz de Aspra, el coronel Edwin Galeas y el ministro Dennis McCoy.

Ciudad de México, México.- El cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, recibió el máximo galardón de la Comunidad Jurídica de Abogados X México y el Foro Empresarial LATAM, que le entregaron un diploma de reconocimiento y una moneda bañada en oro.

La distinción se otorgó en la sede de la Embajada de Honduras, en presencia de la embajadora Sonia Cruz de Aspra, el agregado de Defensa, coronel Edwin Galeas. y el Ministro Dennis McCoy.

El presidente de la Comunidad Jurídica, maestro Samuel Carrillo Amezcua, destacó la labor del cónsul hondureño Amador por su trayectoria, profesionalismo en la procuración de justicia y por su compromiso en la protección legal de los migrantes hondureños en territorio mexicano.

La presea a la que se hizo merecedor el hondureño Héctor Amador.

Este es el máximo galardón que entrega la comunidad jurídica Mexicana a las personalidades que destacan en el ejercicio de su función pública.

El galardón se suma a otros reconocimientos internacionales recibidos por el diplomático, entre ellos dos doctorados honoris causa y una presea como Líder impulsor de la paz mundial.

Al cónsul hondureño se le reconoció su trayectoria y profesionalismo.

