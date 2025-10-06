Omar Gonzales, hondureño desaparecido que fue encontrado sin vida en río de El Salvador

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima, identificada como Omar Gonzales, era originaria del municipio de Sinuapa, en el departamento de Ocotepeque , al occidente de Honduras.

Chalatenango, El Salvador.- Un ciudadano hondureño que había sido reportado como desaparecido fue hallado sin vida este domingo en el municipio de Citalá, departamento de Chalatenango , en El Salvador.

Según las primeras investigaciones, el hombre habría fallecido por sumersión en las aguas del río que atraviesa la zona fronteriza entre ambos países.

Medios locales informaron que Gonzales estuvo desaparecido durante varios días, y que fueron pobladores de la comunidad quienes hallaron el cuerpo al concluir el Feriado Morazánico.

Tras el descubrimiento, familiares del hondureño se trasladaron al lugar para confirmar su identidad y coordinar el traslado del cuerpo hacia Honduras, donde se le dará sepultura en su localidad natal.

Las autoridades salvadoreñas mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y confirmar si la causa de muerte fue accidental o si existieron otros factores relacionados con el hecho.