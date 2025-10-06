  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Omar Gonzales, hondureño desaparecido que fue encontrado sin vida en río de El Salvador

Un hondureño identificado preliminarmente como Omar Gonzales, originario de Sinuapa, Ocotepeque, fue encontrado sin vida en un río del municipio de Citalá, en Chalatenango, El Salvador

  • 06 de octubre de 2025 a las 12:20
Omar Gonzales, hondureño desaparecido que fue encontrado sin vida en río de El Salvador

Familiares del fallecido llegaron al lugar para repatriar sus restos hacia Honduras.

 Foto: Redes sociales

Chalatenango, El Salvador.- Un ciudadano hondureño que había sido reportado como desaparecido fue hallado sin vida este domingo en el municipio de Citalá, departamento de Chalatenango, en El Salvador.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima, identificada como Omar Gonzales, era originaria del municipio de Sinuapa, en el departamento de Ocotepeque, al occidente de Honduras.

Hondureños fallecen en distintos accidentes de tránsito en Texas y Florida

Según las primeras investigaciones, el hombre habría fallecido por sumersión en las aguas del río que atraviesa la zona fronteriza entre ambos países.

Medios locales informaron que Gonzales estuvo desaparecido durante varios días, y que fueron pobladores de la comunidad quienes hallaron el cuerpo al concluir el Feriado Morazánico.

Tras el descubrimiento, familiares del hondureño se trasladaron al lugar para confirmar su identidad y coordinar el traslado del cuerpo hacia Honduras, donde se le dará sepultura en su localidad natal.

Las autoridades salvadoreñas mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y confirmar si la causa de muerte fue accidental o si existieron otros factores relacionados con el hecho.

Cae hondureño en Monterrey por presunto abuso en contra de su hijastra de 4 años

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias