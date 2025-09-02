Ofrecen recompensa por conductor que causó la muerte de hondureña en Miami

Miami, Estados Unidos.- La policía del condado de Miami-Dade, Estados Unidos, se encuentra en la búsqueda del conductor responsable del accidente vial que le quitó la vida a la hondureña Stefhany Michelle Reconco Rosales, de 26 años.
El hecho ocurrió la madrugada del domingo, poco antes de las 5:30 a. m., en la cuadra 3400 de la Northwest 32nd Avenue, en Miami.
Según las autoridades, la joven fue atropellada en una intersección por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga.
Un video difundido de la escena muestra a un agente de la policía practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarla en ambulancia.
Sin embargo, Reconco no logró sobrevivir a las graves heridas provocadas por el impacto.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que el vehículo sospechoso es un Cadillac Escalade blanco, de cuatro puertas, modelo entre 2014 y 2020, que podría presentar daños en la parte delantera.
Para obtener información que conduzca a la captura del responsable, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 5,000 dólares.
Stefhany Reconco era originaria de Juticalpa, Olancho, y había emigrado hace varios años a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. La noticia de su fallecimiento ha generado gran conmoción entre la comunidad hondureña en Florida y en su tierra natal.
Amigos y familiares la recuerdan como una joven alegre y trabajadora. En redes sociales, allegados compartieron mensajes de despedida, expresando su dolor y solidaridad con la familia.
“Veo estas noticias confirmando que tu presencia física ya no estará con nosotros. Stefhany Michelle Reconco, mi compañera de muchas aventuras, los diciembre ya no serán los mismos sin vos, esperarte con ansias que llegaras y ponernos al día. Te amaré toda la vida, gracias por todo lo que compartimos juntas”, escribió Karla Reconco, una de sus cercanas.
Las autoridades mantienen la investigación abierta y han instado a la ciudadanía a brindar información que permita dar con el paradero del conductor fugitivo.