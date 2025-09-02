Ofrecen recompensa por conductor que causó la muerte de hondureña en Miami

Miami, Estados Unidos.- La policía del condado de Miami-Dade, Estados Unidos, se encuentra en la búsqueda del conductor responsable del accidente vial que le quitó la vida a la hondureña Stefhany Michelle Reconco Rosales, de 26 años. El hecho ocurrió la madrugada del domingo, poco antes de las 5:30 a. m., en la cuadra 3400 de la Northwest 32nd Avenue, en Miami.

Según las autoridades, la joven fue atropellada en una intersección por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga. Un video difundido de la escena muestra a un agente de la policía practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarla en ambulancia. Sin embargo, Reconco no logró sobrevivir a las graves heridas provocadas por el impacto. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que el vehículo sospechoso es un Cadillac Escalade blanco, de cuatro puertas, modelo entre 2014 y 2020, que podría presentar daños en la parte delantera. Para obtener información que conduzca a la captura del responsable, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 5,000 dólares. Stefhany Reconco era originaria de Juticalpa, Olancho, y había emigrado hace varios años a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. La noticia de su fallecimiento ha generado gran conmoción entre la comunidad hondureña en Florida y en su tierra natal.