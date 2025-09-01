Cámaras captan carro de conductor que atropelló a Michelle Reconco; padre relata lo ocurrido

Lamentando la muerte inesperada de su hija, Joel Felipe Reconco, padre de Michelle Reconco, relató con dolor el momento exacto en el que su hija fue atropellada por un conductor que luego se dio a la fuga. Cámaras captaron el carro del conductor implicado.
La madrugada del domingo -31 de agosto- se reportó en Miami un trágico accidente en el que perdió la vida Sthefany Michelle Reconco, de 27 años, originaria de Juticalpa, Olancho.
De acuerdo con los testigos, el conductor del automóvil huyó de la escena, dejando a Sthefany gravemente herida en el pavimento. A pesar de que personas que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliarla mientras llegaban las autoridades, la joven murió debido a sus heridas.
Su padre, Joel Felipe Reconco, reconocido entrenador de fútbol en Juticalpa, relató que su hija había salido acompañada de dos primas. Tras olvidar su cargador, la joven cruzó la calle y fue embestida por ese carro.
“Las otras dos niñas pasaron cruzando la calle y ella dijo ‘se me olvidó mi cargador’ y se regresó a traerlo. En lo que regresó venía un muchacho (...) y entonces me la levantó, me la tiró como un metro o dos metros y se dio a la fuga”, declaró a GuayapeTV.
En redes sociales circula la imagen de la cámara que captó el vehículo que atropelló a la joven, y se ofrece una recompensa por información sobre el conductor.
La recompensa es de hasta 5.000 dólares por información que conduzca a un arresto. Los funcionarios de la oficina del sheriff dijeron que están buscando un Cadillac Escalade de 4 puertas modelo 2014-2020 que es blanco y posiblemente tiene daños en la parte delantera.
Sthefany Michelle había migrado a Estados Unidos, donde se casó y obtuvo su residencia. Según contó su padre, tenía planes de llevarse a él y a sus hermanos a vivir junto a ella.
El velorio de Sthefany Michelle se llevará a cabo en Miami el miércoles 3 de septiembre, mientras que el fin de semana sus restos llegarán a Juticalpa para ser sepultados.