"Son una basura": Mr. JC arremete contra ICE tras arresto de uno de sus trabajadores en Miami

Miami, Estados Unidos.- El creador de contenido hondureño Juan Carlos García, conocido como "Mr. JC del Palabreo", arremetió contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras la detención de uno de sus trabajadores en Miami, Estados Unidos. A través de un video publicado en redes sociales, el creador de contenido dio a conocer el momento en que los agentes se llevaban a su trabajador, identificado como Óscar.

Supuestamente, ambos regresaban a la vivienda luego de salir a botar la basura. En el video se escucha a uno de los agentes decir que estaba realizando un chequeo y solicitarle sus documentos. "Aquí estoy con la policía, tremenda basura, la verdad. Son una basura de personas, se los digo en su cara", dijo Mr. JC. Seguidamente, recriminó a los agentes: "Son latinos y arrestan a su propia raza. Este hombre anda trabajando conmigo".