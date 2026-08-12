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"Son una basura": Mr. JC arremete contra ICE tras arresto de uno de sus trabajadores en Miami

"¿Por qué andan molestando a hispanos?": Mr. JC cuestionó a agentes de ICE tras la detención de uno de sus trabajadores en Miami

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 16:13
Son una basura: Mr. JC arremete contra ICE tras arresto de uno de sus trabajadores en Miami

Mr. JC denunció en redes sociales el arresto de uno de sus trabajadores por parte de agentes de ICE y cuestionó el procedimiento realizado en Miami.

 Foto: Captura de pantalla

Miami, Estados Unidos.- El creador de contenido hondureño Juan Carlos García, conocido como "Mr. JC del Palabreo", arremetió contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras la detención de uno de sus trabajadores en Miami, Estados Unidos.

A través de un video publicado en redes sociales, el creador de contenido dio a conocer el momento en que los agentes se llevaban a su trabajador, identificado como Óscar.

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Supuestamente, ambos regresaban a la vivienda luego de salir a botar la basura. En el video se escucha a uno de los agentes decir que estaba realizando un chequeo y solicitarle sus documentos.

"Aquí estoy con la policía, tremenda basura, la verdad. Son una basura de personas, se los digo en su cara", dijo Mr. JC.

Seguidamente, recriminó a los agentes: "Son latinos y arrestan a su propia raza. Este hombre anda trabajando conmigo".

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"Nos acaba de parar Migración aquí en Miami con Óscar. ¿Por qué andan molestando a hispanos, molestando a la misma raza?", cuestionó el creador de contenido.

Mr. JC mostró su identificación y logró comprobar que él era residente estadounidense.

Posteriormente, se bajó del vehículo, mientras su trabajador, quien iba al volante, fue detenido por los agentes debido a su situación migratoria irregular en Estados Unidos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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