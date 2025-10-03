Quién es Mr. JC, tiktoker que se peleó con Supremo en Guatemala tras un partido. Él le reclamó a Supremo y generó la renuncia del creador de contenido organizador de los partidos de tiktokers.
En sus redes, Supremo dijo que varios tiktokers le han reclamado pocos minutos en los juegos, uno de ellos fue Mr. JC y no le gustó nada.
Los tiktokers de Honduras terminaron cayendo 2-1 ante Guatemala y la tensión llegó después del juego por reclamos hacia Supremo.
Mr. JC es un creador de contenido, cantante y artista hondureño conocido por su música y su podcast "El Palabreo". Él reclamó a Supremo tener más minutos.
En el podcast, conversa con artistas sobre sus carreras, y también es reconocido por canciones como "La Alarma" que ha presentado internacionalmente en festivales como el Festival Catracho.
Ha lanzado canciones como "La Alarma" y es reconocido por "el Rey del Sabor Catracho". También es conocido por improvisar en vivo, como se muestra en un video de YouTube donde canta en un carro.
Curiosamente, en el último juego vs Guatemala, Mr. JC fue titular. El resultado fue de una derrota 2-1 ante los chapines y se anunció la revancha en Honduras, pero está en duda el cotejo tras el anuncio de Supremo.
La pelea con Supremo ha generado polémica en redes sociales. Mr. JC, de nombre Juan Carlos Lara, logró en 2016 más de 15 millones de reproducciones en su famosa canción 'la voz del Inmigrante' en respuestas a las duras críticas del magnate Donald Trump.
Mr. JC, originario de Copán, hizo una vida en Estados Unidos y recientemente tuvo un cruce con Supremo. En redes aún no se pronuncia tras lo sucedido.
La selección de tiktokers jugó dos partidos vs El Salvador, dos vs Brasil y uno ante Nicaragua y Guatemala; ganando uno a El Salvador y Nicaragua.