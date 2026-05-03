Caos en Nueva York cuando agentes del ICE arrestan a un hombre en un hospital

Nueva York, Estados Unidos.-Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que cubrían sus rostros, realizaron la noche del sábado un arresto en Nueva York, incidente que se convirtió en un caos cuando residentes de la comunidad en el distrito de Brooklyn salieron a protestar lanzando botes de basura a la calle, lo que requirió la intervención de la Policía.

Hasta el momento se desconoce quién es el arrestado y por qué el ICE entró al hospital en la comunidad de Bushwick, donde, según muestra un video, entró un hombre corriendo mientras era perseguido por un agente de inmigración.

De acuerdo con las imágenes, decenas de personas están en la calle protestando y lanzando la basura mientras la Policía de la ciudad intenta aplacar los ánimos. En esos momentos, poco después de las dos de la mañana, hora local, dos agentes del ICE salen del hospital llevando a un hombre negro, que se resiste a ser arrestado y lo llevan a rastras.

Al bajar unas escaleras de la entrada al hospital, lo colocan en el suelo boca arriba, esposado, sin zapatos, con sus manos al frente y con la pulsera del centro hospitalario.

"Salió apuntando con el arma a todo el mundo", dijo un testigo al diario amNewYork sobre uno de los agentes de inmigración. "Estaban arrastrando a un hombre negro esposado por el suelo", afirmó.