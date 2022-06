Madre de dos migrantes fallecidos en Texas: “Jamás encontraron trabajo en Honduras”

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- “Mis hijos físicamente ya no están. Estamos sufriendo porque cuando ellos salieron de aquí (Honduras) jamás imaginamos que iba a suceder algo así, nunca”, expresó en medio de su dolor, con un nudo en su garganta y conteniendo las lágrimas, la mamá de dos hermanos que fallecieron en el interior de un tráiler con migrantes en Texas, Estados Unidos.

El canciller Eduardo Enrique Reina confirmó el martes que son cuatro el número de hondureños fallecidos, de 50 en total, pero en las últimas horas las autoridades mexicanas han informado que la cifra de hondureños muertos aumentó a 14, aunque aún se está a la espera de confirmar más detalles.

Entre los cuatros compatriotas que perdieron la vida y que ya fueron identificados se encuentran dos hermanos y otra la novia de uno de ellos.



Karen, la madre de Fernando José Redondo Caballero y Alejandro Miguel Andino Caballero reveló este miércoles cómo se enteró de esta trágica noticia y externó el sufrimiento por el que está pasando.

”El 4 de junio salieron de Honduras. Ayer en mi desesperación me comuniqué con una persona para saber si mis hijos estaban en el hospital porque yo tenía el presentimiento desde que vi la noticia, entonces llamé a una persona y casualmente esta persona trabaja con una organización catracha y ellos se comunicaron conmigo. Ayer (martes) en la tarde que me comuniqué de esta organización me pidió fotos de mis hijos y fueron ellos los que verificaron que sí eran mis hijos”, relató la mamá de Fernando y Alejandro.

Pero el dolor de Karen aumenta debido a que en esta tragedia, en busca de un mejor futuro, también falleció su nuera, la novia de Alejandro.

Además, dijo que “la última vez que hablé con mis hijos fue el sábado por la mañana. Ellos ya estaban dentro de Estados Unidos y me dijeron que estaban bien. Eso es todo lo que sé”.



Profesionales y queridos

La madre externó que sus vástagos eran personas profesionales, incluyendo a su nuera. Uno de ellos estaba a seis clases de graduarse de la universidad, pero decidieron marcharse porque querían un mejor estilo de vida y por falta de empleo.

”Mis hijos, Alejandro y Fernando, no puedo decir que son los mejores muchachos del mundo, pero son educados, amorosos y queridos por todo el pueblo”, ellos son de Las Vegas, Santa Bárbara.

”Alejandro Miguel es licenciado en mercadotecnia, mi nuera era licenciada en economía, (pero) jamás encontraron trabajo en Honduras”, aclaró.

Además, dijo que “es triste que jóvenes que se hayan preparado nunca tengan la oportunidad de destacar en un país como este. Dejen que los jóvenes tengan oportunidades, mis hijos se lo merecían”.

Tragedia

Los últimos reportes indican que ya ascienden a 51 personas fallecidas, luego de que 46 fueran encontradas sin vida en el lugar y otras cuatro expiraran mientras se intentaba darles atención médica en centros hospitalarios de la zona.

Esto luego de ser hallados muertos dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, Estados Unidos, presuntamente por calor y deshidratación.



Los hondureños emigran más

Honduras tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 800,707 emigrantes, lo que supone un 8,2% de la población de Honduras.

Si lo comparamos con el resto de los países vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en el puesto 113º de los 195 del ranking de emigrantes.

La emigración femenina, 472,012 mujeres un 58.94% del total de emigrantes, es superior a la masculina, 328.695 emigrantes varones, que son el 41.05%.

Conviene fijarse en que el porcentaje de emigración femenina en Honduras es muy superior al de emigrantes hombres.La emigración de Honduras se ha dirigido especialmente a Estados Unidos, donde van el 81,93%, seguido de lejos por España, el 7,21% y México, el 1,91%.

En los últimos años, el número de emigrantes hondureños ha aumentado en 78,277 personas, un 10,84%.