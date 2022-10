Hondureños protestarán este lunes para exigir al gobierno que pida renovar el TPS a EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hondureños residentes en Estados Unidos iniciarán con protestas a partir del lunes 31 de octubre con el fin de que las autoridades del gobierno realicen acciones para garantizar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS).

De acuerdo a lo informado por el presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores, la diferencia de esta protesta es que no se realizará en la Casa Blanca, sino que en las instalaciones de la embajada de Honduras en Estados Unidos.

“Vamos hacer una protesta, ya no a la Casa Blanca, vamos ir a la embajada de Honduras nos vamos ir a plantar el lunes a las 11:00 de la mañana exigiendo protección por el TPS”, informó.

Flores reveló que la problemática surge a raíz que en el Congreso de Estados Unidos no hubo fé de los miembros del Senado y “no se dio la reforma migratoria”.

En ese sentido, se tenía que recurrir a un “plan b” que es la extensión de un nuevo TPS para los hondureños.

Aseguró que por más de dos años, el expresidente Juan Orlando Hernández, mediante el excanciller Lisando Rosales, “hizo una solicitud del TPS el 4 de diciembre del 2020, pero ahora nuestras autoridades se han quedado estancadas y nosotros hemos solicitado ayuda en Washington inclusive”.

“Si no tenemos la voluntad de nuestro gobierno de poder hablar, de plantear y explicarle al presidente Biden que Estados Unidos tiene un gran déficit de mano de obra, pero si no se mueve el gobierno, nos deja a nosotros prácticamente indefensos y expuestos a deportación, no solo a 76 mil hondueños por TPS, hay más de 200 mil hondureños que tienen orden de deportación, que entraron entre 2018 y el 2020”, agregó.

Flores calificó a la actual administración como “incapaz” de solicitar documentos y darle seguimiento al TPS para la comunidad hondureña que radica en el país centroámericano.

“Con el nuevo gobierno, nosotros suponíamos que íbamos a tener ese acercamiento y el TPS rápidamente, porque siempre han dicho que tienen una relación bilateral estrecha con Estados Unidos, pero viendo todo lo está sucediendo, no asiste a la Cumbre de las Américas, el Canciller tiene una rétorica muy diferente a lo que es un país amigo con la embajadora de Estados Unidos”, expresó.

Del mismo modo, anunció que aparte de exigir acciones y protección al TPS harán el llamado a las autoridades de gobierno para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih).

Cabe recordar que el actual TPS fue extendido en septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, no obstante, Estados Unidos informó en julio del presente año que la cancelación del TPS para Honduras no entraría en efecto hasta nuevo aviso.

En caso que no se extienda el TPS, los hondureños y migrantes refugiados en el programa pueden correr riesgo de deportación solo si son requeridos por autoridades ya que no tendrán un documento que los faculte para permanecer en EE UU, por tal razón se recomienda que se aboquen con un abogado de migración.

Cuando se extendió el TPS en 2021 un total de 76,737 hondureños se inscribieron en el programa según datos del gobierno de EEUU.

