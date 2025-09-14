Hondureño acusado de tiroteo en Houston en la lista de los criminales más buscados

Houston, Texas.- José Osman Aguilar Cantillano, inmigrante hondureño acusado de perpetrar un tiroteo en un club nocturno en Houston, figura en la lista de los indocumentados criminales más buscados en el estado de Texas. La noticia fue anunciada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el cual ofrece una recompensa de 7,500 dólares a cambio de información sobre el paradero del hondureño de 32 años.

Las autoridades los señalan como el responsable del tiroteo desatado en un club conocido como Alas Locas ubicado en Colony Ridge, en el condado de Liberty.

Los hechos se remontan en la madrugada del pasado 7 de septiembre. De acuerdo al Departamento del Sheriff en Liberty, el hondureño ingresó al establecimiento y abrió fuego contra las personas, dejando a dos personas muertas y otras cuatro heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Alexis Jasso, de 30 años, y Francisco Navarrete, de 43 años. Cabe destacar que Navarrete fue trasladado en hélicoptero hacia un centro hospitalario, donde falleció al día siguiente pese al esfuerzo del personal médico. Las otras personas heridas por las balas fueron identificadas como Sandra Patricia Valiz Adrian (42 años), Aldegundo Álvarez Trujillo (40 años), Jose Rafael Sánchez (34 años) y Andrés Gonzáez (35 años). Todos ellos recibieron atención médica y fueron dados de alta.

Según los investigadores, Aguilar Cantillano tras cometer su crimen habría huído del lugar en un vehículo van. Además, informaron que el imputado vivía cerca de Alas Locas. Al día siguiente, 8 de septiembre, se ejecutó una orden de cateo en la residencia de Aguilar Cantillano, donde no se encontraba. Posteriormente volvieron al domicilio para entrevistar a su esposa Alejandra Marie Valdéz Montoya, quien fue detenida por los cargos de presuntamente alterar evidencias. En ese sentido, fue enviada a una cárcel del condado de Liberty.