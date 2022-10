Familiares solicitan ayuda para repatriar el cuerpo de hondureño asesinado en Barcelona

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Familiares de Nelson Cálix, el hondureño asesinado por otro compatriota en Barcelona, solicitan ayuda para poder repatriar su cuerpo.

“Nosotros no tenemos recursos para repatriarlo porque venimos de un lugar donde no es fácil, no esperábamos esta noticia”, declaró con tristeza su hermano Leonel Antonio Cálix a un medio de comunicación.

LEA: Macabro, hondureño se tomó fotos con cadáver de su víctima en Barcelona

“Mi abuela está muy mal y como cualquier madre ella lo que pide es que si le podemos traer a su hijo”, dijo la sobrina de Cálix con la voz quebrantada.