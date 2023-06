¿Cómo tramitar el pasaporte hondureño para un para adulto en España?

2. Con este papel dirígete el día y hora establecidos al consulado. Es importante mencionar que debes contar con toda la documentación requerida al momento de ir a tu trámite, pues de lo contrario no te atenderán.

En caso de no tener tu DNI puedes sustituirlo con un acta de nacimiento original, esta no debe estar apostillada necesariamente.

Pues, en primer lugar, la tarjeta de identidad, ahora conocida como Documento Nacional de Identificación (DNI), el cual no debe tener alteraciones o daños.

En caso de robo o extravío del pasaporte, debes acreditar que interpusiste la denuncia por la pérdida, pues dicho documento debe formar parte de tu expediente. Otro dato importante es que si sufriste robo o extravío se te pedirá al menos una copia de ese pasaporte que perdiste.

En caso de que el pasaporte esté muy dañado igual debes llevarlo, pues se necesita obligatoriamente mostrar el pasaporte anterior para recibir uno nuevo.

Y si no posees tarjeta de identidad por no haberla tramitado nunca, es necesario presentar una declaración jurada de tus padres o cualquier familiar en el segundo al cuarto grado de consanguinidad, quienes a su vez deben acreditar el parentesco familiar y justificar el motivo por el cual todavía no tienes tu cédula. La declaración jurada debe poseer una fotografía reciente del solicitante del pasaporte.