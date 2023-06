Del sueño al éxito: Jey Álvarez triunfa con Zona K-tracha TV en Madrid, España

MADRID, ESPAÑA.- Lo que comenzó como un sueño, ahora es una realidad para Manuel de Jesús Medina Álvarez, conocido por sus allegados como ‘Súper Jey de la Radio’. Desde hace ocho años el hondureño emprendió un viaje a Madrid, España, con un solo objetivo: trabajar en el rubro de la comunicación para poder servir a la comunidad catracha y fue así como nació ‘Zona K-tracha TV’.

Desde muy pequeño, en Urraco Pueblo, Yoro, ‘Super Jey’ sintió que su pasión era la radio y soñaba con ser locutor. A la edad de 16 años se mudó a la ciudad de El Progreso para seguir estudiando en el colegio y al mismo tiempo perseguir su sueño, sin embargo, no tuvo éxito. Aunque en el extranjero iba a brillar más adelante.

“En Honduras no tengo una carrera en medios de comunicación porque nunca se me dio la oportunidad. Crecí y la gente me decía, ‘tienes un talento bonito, eres dinámico persigue tus sueños’, y es ahí cundo decido viajar a España con la intención de crear un programa radial”, contó en conversación con “De un país llamado Honduras”.