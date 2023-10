¿Cómo saber si soy elegible para una financiación federal en EEUU?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las subvenciones del gobierno de Estados Unidos son una las opciones que tienen las personas de solicitar ayuda económica, sin embargo, esta financiación no está disponible para todos.

De acuerdo con la página web, usa.gov , los “’ grants ’ -como también se les llama a las subvenciones- generalmente no se otorgan a individuos para cubrir sus gastos personales”.

Organizaciones educativas

-Distritos escolares independientes

-Instituciones de educación superior públicas y controladas por el estado

-Instituciones privadas de educación superior

Organizaciones de vivienda pública

-Autoridades de vivienda pública

-Autoridades de vivienda indias

Organizaciones sin ánimo de lucro

-Organizaciones sin fines de lucro que tengan un estatus 501(c)(3) ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que no sean instituciones de educación superior.

-Organizaciones sin fines de lucro que no tienen un estatus 501(c)(3) ante el IRS, que no sean instituciones de educación superior.