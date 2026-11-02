Colombia expulsa a 44 hondureños acusados de cometer pesca ilegal en San Andrés

Bogotá, Honduras.- El Gobierno colombiano expulsó este lunes a 44 ciudadanos hondureños acusados de cometer pesca ilegal y explotación de recursos marinos en las aguas caribeñas de la isla de San Andrés.
"Gracias a la vigilancia y al trabajo comprometido de nuestra Armada Nacional, fueron sorprendidos en flagrancia 44 ciudadanos hondureños realizando actividades de pesca ilegal y explotación no autorizada de nuestros recursos marinos en aguas jurisdiccionales colombianas", informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
Los acusados navegaban en un bote pesquero cuando fueron interceptados por la Armada Nacional mientras realizaban la pesca ilegal.
El mandatario detalló en su cuenta de X que los ciudadanos extranjeros fueron presentados ante un juzgado penal por "posible violación de la soberanía nacional y la explotación no autorizada de recursos".
Posteriormente, pasaron a disposición de Migración Colombia y esta víspera fueron expulsados del territorio nacional y enviados de regreso a su país.
LA SOBERANÍA DE COLOMBIA SE RESPETA! ¡44 CIUDADANOS HONDUREÑOS EXPULSADOS POR PESCA ILEGAL EN AGUAS DE SAN ANDRÉS!Se lo prometí al pueblo sanandresano durante mi visita: vamos a hacer respetar nuestras aguas territoriales y a defender cada centímetro de nuestra soberanía nacional.Gracias a la vigilancia y al trabajo comprometido de nuestra Armada Nacional, fueron sorprendidos en flagrancia 44 ciudadanos hondureños realizando actividades de pesca ilegal y explotación no autorizada de nuestros recursos marinos en aguas jurisdiccionales colombianas.Los extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia y ayer, 1 de noviembre, fueron expulsados del territorio nacional y enviados de regreso a su país.Y que quede absolutamente claro: todos los ciudadanos extranjeros que delincan en Colombia y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán objeto de las verificaciones correspondientes y, cuando proceda legalmente, serán deportados o expulsados sin dilaciones ni privilegios.Colombia recibe con los brazos abiertos a los extranjeros que vienen a trabajar, a construir un futuro y a contribuir al desarrollo de nuestra nación. Pero quienes vengan a delinquir, a sembrar el terror, a violar nuestras leyes o a explotar ilegalmente nuestros recursos se encontrarán con todo el poder legítimo del Estado.Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Armada Nacional y a Migración Colombia por su actuación firme, coordinada y ajustada a la ley.¡Que nadie se equivoque! Nuestras fronteras se respetan, nuestros mares se respetan y los recursos naturales de Colombia no son botín de nadie.Desde San Andrés y Providencia hasta el último rincón de nuestro territorio, la soberanía nacional se defiende con hechos, no con discursos.¡Bienvenidos a la Patria Milagro!¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026
"Todos los ciudadanos extranjeros que delincan en Colombia y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán objeto de las verificaciones correspondientes y, cuando proceda legalmente, serán deportados o expulsados sin dilaciones ni privilegios", enfatizó De la Espriella.
El presidente señaló que las fronteras deben respetarse y que los recursos naturales colombianos "no son botín de nadie", al tiempo de felicitar a la Armada por las labores de control.