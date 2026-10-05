Banda de Marcha 504 hace vibrar la Hispanidad 2026 en Madrid

Madrid, España.- Honduras se hizo sentir en el corazón de Madrid. La Banda de Marcha 504 fue una de las protagonistas durante la cabalgata de la Hispanidad 2026, celebración que arrancó el domingo 4 de octubre. Los jóvenes, residentes en España, recorrieron la emblemática Gran Vía. Las palillonas lucieron sus respectivos trajes, los miembros de la banda de guerra sus uniformes y los demás integrantes del desfile engalanaron el desfile con trajes típicos de Honduras. Durante el recorrido, los jóvenes amenizaron el ambiente con canciones tradicionales hondureñas y temas populares. "Orgullosos de llevar a Honduras en la sangre", afirmaron los integrantes de la banda. La Banda de Marcha Honduras 504 es una agrupación musical fundada en Madrid en 2022 bajo la dirección artística de Joel Velásquez, integrada por jóvenes hondureños radicados en Europa que enaltecen la cultura catracha en escenarios internacionales.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos que vivieron los catrachos radicados en España durante la celebración, fue cuando llegó la hora de entonar el Himno Nacional de Honduras. Los compatriotas aprovecharon el espacio para cantar con fervor, haciendo memoria de sus raíces. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El desfile fue parte de una cita mayor entre miles de espectadores de diversas nacionalidades. Del 2 al 12 de octubre, Madrid convierte la Hispanidad en una de sus grandes propuestas culturales, con cerca de 70 espacios y más de 200 actividades de música, cine, arte, patrimonio y folclore. Los conciertos figuran entre los mayores atractivos de la celebración, reuniendo a artistas como El cartel, Sebastián Yatra, Marta Sánchez y Carlos Baute. Aterciopelados y 091, Cimafunk, Aymée Nuviola y Lin Cortés, entre otros.

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