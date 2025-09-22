Hondureña fue arrestada por el FBI mientras cuidaba a sus hermanos en Carolina del Norte

La joven fue arrestada en febrero de este año en Carolina del Norte, cuando cuidaba de sus hermanos menores, uno de ellos con autismo severo, en un operativo del FBI y la policía, realizado sin orden judicial.

San Pedro Sula, Honduras.- La hondureña Allison Bustillo , de 20 años, fue deportada esta semana tras permanecer varios meses detenida en un centro migratorio en Georgia, Estados Unidos.

Aunque las autoridades buscaban a otra persona, Bustillo fue detenida y trasladada al centro de detención Stewart, operado por la empresa privada CoreCivic, señalado en múltiples ocasiones por denuncias de maltratos a inmigrantes.

“Allí me sentía como que ya no podía más. La comida era pésima y algunas personas nos trataban muy mal”, relató la joven a Noticias Telemundo sobre su experiencia durante los meses de reclusión.

Bustillo había migrado a Estados Unidos a los ocho años junto a su madre y hermano, y desde entonces vivió en ese país.

Se formó como asistente de enfermería y aspiraba a convertirse en doctora, pero la falta de estatus migratorio frenó sus planes.

El pasado fin de semana, llegó al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, donde fue recibida por su abuela.

“Estoy feliz de ver a mi abuelita, pero triste porque dejé una gran parte de mí en Estados Unidos: mi familia, mis amigos, mis hermanitos”, expresó entre lágrimas.

Su madre, desde Carolina del Norte, solo pudo presenciar el reencuentro a través de una videollamada.

La joven solicitó salida voluntaria, una medida que le permite aspirar a regresar legalmente en el futuro.