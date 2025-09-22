Hondureña fue arrestada por el FBI mientras cuidaba a sus hermanos en Carolina del Norte

San Pedro Sula, Honduras.- La hondureña Allison Bustillo, de 20 años, fue deportada esta semana tras permanecer varios meses detenida en un centro migratorio en Georgia, Estados Unidos.
La joven fue arrestada en febrero de este año en Carolina del Norte, cuando cuidaba de sus hermanos menores, uno de ellos con autismo severo, en un operativo del FBI y la policía, realizado sin orden judicial.
Aunque las autoridades buscaban a otra persona, Bustillo fue detenida y trasladada al centro de detención Stewart, operado por la empresa privada CoreCivic, señalado en múltiples ocasiones por denuncias de maltratos a inmigrantes.
“Allí me sentía como que ya no podía más. La comida era pésima y algunas personas nos trataban muy mal”, relató la joven a Noticias Telemundo sobre su experiencia durante los meses de reclusión.
Bustillo había migrado a Estados Unidos a los ocho años junto a su madre y hermano, y desde entonces vivió en ese país.
Se formó como asistente de enfermería y aspiraba a convertirse en doctora, pero la falta de estatus migratorio frenó sus planes.
El pasado fin de semana, llegó al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, donde fue recibida por su abuela.
“Estoy feliz de ver a mi abuelita, pero triste porque dejé una gran parte de mí en Estados Unidos: mi familia, mis amigos, mis hermanitos”, expresó entre lágrimas.
Su madre, desde Carolina del Norte, solo pudo presenciar el reencuentro a través de una videollamada.
La joven solicitó salida voluntaria, una medida que le permite aspirar a regresar legalmente en el futuro.
“Tenía que elegir entre irme y tener una esperanza de regresar algún día, o quedarme y recibir una orden de deportación que me cerrara las puertas para siempre”, explicó.
Según afirmó, su prioridad será recuperarse física y emocionalmente, aunque mantiene la esperanza de volver a reunirse con sus hermanos y su madre en suelo estadounidense.
“Quiero decirles que los quiero mucho, que sigan luchando, que sean fuertes. Algún día los voy a volver a ver”, expresó con la voz entrecortada.