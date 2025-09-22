Condenan a 8 meses de cárcel a hombre que llamó "sudaca" a una joven hondureña

San Sebastián, España.- Un hombre español, que se encuentra a la espera de juicio por el presunto homicidio de un ciudadano polaco, fue condenado a 8 meses de cárcel por un delito previo de odio previo, al agredir e insultar a una joven hondureña que trabajaba en una cafetería, a la que llamó "sudaca".

El procesado, de nacionalidad española, se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio, acusado de un homicidio ocurrido en abril de 2024 en San Sebastián, una ciudad del País Vasco (norte de España), según informaron en su momento a EFE fuentes del caso. Sin embargo, los hechos por los que ahora ha sido condenado, a través de una sentencia confirmada por el alto tribunal del País Vasco (aunque todavía cabe un último recurso), sucedieron casi un año antes.

El delito de odio ocurrió el 11 de junio de 2023, en una cafetería de San Sebastián. Según la resolución, a la que tuvo acceso EFE, sobre las 21:40 horas de aquel día, la joven de Honduras se encontraba junto a una compañera de trabajo recogiendo el local fuera ya "de horas de apertura" cuando, desde la puerta del establecimiento, el acusado les pidió que le vendieran 'una palmera' (dulce de hojaldre).