“A ti te andaba buscando, te voy a matar también”: El estremecedor relato de hondureño sobreviviente de la masacre en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- La masacre en la que fueron brutalmente asesinados cinco hondureños en Texas sigue sacando a la luz escalofriantes testimonios acerca de cómo se dieron los hechos. La trágica noche del viernes 28 de abril estará enmarcada por ser la fecha en que Josué Jonathan Cáceres (18), Obdulia Rivera, Diana Velásquez, Daniel Guzmán (9) y Sonia Argentina Guzmán murieron de forma violenta a manos de su vecino, Francisco Oropesa.

Tras una discusión con Wilson García, propietario de la vivienda en donde habitaban los connacionales, el hombre de nacionalidad mexicana ingresó a la casa de la familia y disparó contra varias personas usando un rifle de asalto.

Luego de los abominables hechos, Jefrin Rivera, sobreviviente de la masacre y esposo de Diana Velásquez, ofreció su testimonio sobre cómo se dieron los hechos y lo que le dijo el asesino tras haber ultimado a varios miembros de su familia al interior de su vivienda. “Cuando yo lo miré bajó sus gradas, cargó su pistola, camino hasta su portón y se metió a la propiedad de Wilson y yo salí corriendo, me metí a la casa y les dije: ‘métanse que ahí viene y viene con la pistola’”, comenzó relatando el acongojado hondureño. Posteriormente, recordó con mucho dolor cómo fue el momento en que su esposa fue asesinada a sangre fría por Francisco Oropesa.

“Yo le dije a Diana que nos fuéramos con los niños para la cocina para salir por ahí por cualquier cosa, pero ella se encerró en un cuarto y en un clóset con los niños”. “Sonia estaba en la puerta, Wilson quiso salir pero le dijo ‘no Wil, no salgas, él no va a buscar problemas si salgo yo. Si te mira a ti tal vez se puede enfadar, pero siendo yo mujer no va a hacer nada’. En lo que Sonia iba abriendo la puerta yo escuché los balazos”.

“Yo pensé que era con nosotros el problema, porque cuando le disparó a Sonia pensé que había sido a Wilson, así que salí corriendo para buscar algo para defenderme. A lo que voy saliendo de la cocina hallo un machete y a lo que voy saliendo de la cocina escucho más tiros”, agregó Rivera.

En medio de la masacre, Jefrin quiso agredir al asesino por la espalda con su machete “porque estaba matándolos a todos”, sin embargo, se encontró con una dantesca escena. “A lo que voy entrando veo a mi sobrino tirado boca abajo, a Sonia tirada en la puerta y al niño de Sonia con un balazo. A lo que voy llegando a la mera esquina lo miré a él queriendo entrar al cuarto donde estaba Ramiro con su esposa, a lo que yo dije ‘¡Ay, Dios!, los mató a todos’, entonces me escuchó”. “Me escuchó, se dio la vuelta y me quedó viendo frente a frente y me dijo: ‘A ti te estaba buscando, a ti te voy a matar también’. Yo le dije: ‘ya los mataste a todos, ahora me toca a mí’, entonces yo con el machete como pude se lo tiré pero él se meneó y me soltó dos disparos”, dijo entre lágrimas.

“Salí corriendo y él salió atrás de mí, me salió disparando y los policías no llegaban... yo me caí en un charco que había y salí corriendo con mi teléfono en la mano para llamar a la policía. Yo llamaba a la policía, me decían que venían en camino y me colgaba”, dijo Jefrin Rivera. Finalizando con su relato, Rivera recordó con mucho dolor cómo presenció desde la patrulla de la policía la forma en que eran retirados los cadáveres de sus parientes, entre ellos su esposa Diana.