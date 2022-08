¿Ya inició funciones Hugo Llorens como ‘lobista’ del gobierno de Xiomara Castro?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 27 de julio el expresidente Manuel Zelaya Rosales anunció que la presidenta Xiomara Castro había ordenado la contratación del embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, como representante (lobista) del gobierno en Washington.

Ese mismo día, Llorens y el canciller Eduardo Enrique Reina informaron que aún no se había firmado ningún documento y la presencia de Llorens en el país era de cortesía.

EL HERALDO contactó a Llorens para consultarle si finalmente pactó su vínculo con el gobierno y qué labores tendrá específicamente, el diplomático detalló que oficialmente aún no ha sido contratado y está a la espera.

“Yo no he firmado nada con el gobierno de la presidenta Castro, ellos me indicaron si en alguna medida yo podía servir como un asesor en las relaciones de Honduras con EE UU, le dije que los podía ayudar pero todavía no hemos acordado nada”, acotó.

VEA: ¿Quién es Hugo Llorens, el “lobista” del actual gobierno de Xiomara Castro?

Este rotativo conoció que el contrato se está elaborando y ahí se detallará las funciones que el exembajador tendrá junto a su salario.

Hugo Llorens fue embajador de EE UU en Honduras desde el 2008 al 2011 y varios sectores afines a Manuel Zelaya Rosales adujeron que había sido partícipe del golpe de Estado.

De hecho, el diputado Sergio Castellanos de Libre dijo que lo iba a incluir en la denonimada “Lista Francisco Morazán” para políticos internacionales que atentaron contra el estado de derecho en Honduras, dicho por el mismo congresista.

LE PUEDE INTERESAR: Xiomara Castro y Alejandro Mayorkas pactan ayuda a niños hondureños en la frontera México-EE UU